Hợp đồng tình ái và những cái kết đắng

Những đôi này ban đầu đều có tình cảm, rồi tiến đến "góp gạo thổi cơm chung", thậm chí có cả bản hợp đồng ràng buộc.

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng, đưa ra truy tố bị cáo Đoàn Phương Anh (sinh năm 1988, thường trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tự nguyện đến với nhau, song khi người tình nói lời chia tay, Phương Anh không đồng ý, dùng ảnh "nóng" để gây sức ép bắt đối phương phải bồi thường một số tiền rất lớn. Với hành vi này, cô ta sẽ phải trả cái giá rất đắt.

3 năm đổi lấy 13,5 tỷ

Theo tài liệu điều tra từ Cơ quan công an, thông qua một số quan hệ xã hội, cuối năm 2017, anh Phạm N.A. (sinh năm 1985, thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - là Tổng giám đốc một Công ty về bất động sản) quen biết kiều nữ Đoàn Phương Anh. Mặc dù anh N.A. đã có gia đình, song cả hai vẫn lao vào nhau như những con thiêu thân.

Có lẽ do quá mê mẩn trước sắc đẹp cũng như sự chiều chuộng của Phương Anh nên chỉ sau vài tháng quen biết, vị tổng giám đốc trẻ tuổi, giàu có đã chính thức ly hôn vợ và dọn về sống chung với người tình tại căn chung cư cao cấp ở quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Đoàn Phương Anh đã dùng ảnh "nóng" tống tiền tình cũ, để rồi phải nhận cái kết đắng.

Từ ngày về sống chung, "đôi chim cu" thường xuyên đưa nhau đi chơi, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống vương giả. Thậm chí, họ có những cuộc "tình tay ba" chớp nhoáng. Cứ ngỡ rằng cả hai đã tìm được chân ái của đời nhau, song sau khoảng gần 3 năm chung sống, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Thời điểm đại dịch Covid-19 bùng nổ, việc kinh doanh khó khăn, vị tổng giám đốc cảm thấy ngột ngạt trước những sự ghen tuông cũng như đòi hỏi quá đáng của người tình.

Không thể chịu nổi, khoảng đầu năm 2021, vị tổng giám đốc nói lời chia tay với Phương Anh rồi nhanh chóng đào tẩu về chung cư trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội). Hụt hẫng khi bị anh N.A. ruồng rẫy, Phương Anh đã tìm mọi cách để níu kéo tình cảm. Đồng thời cô ta yêu cầu người tình phải bồi thường những tổn thất về cả vật chất lẫn tinh thần trong quãng thời gian Phương Anh đã "dâng hiến", sau đó mới đồng ý đường ai nấy đi.

Tháng 2/2021, cả hai đã cùng lập một biên bản thỏa thuận tình ái, trong đó có nội dung khi nào có điều kiện, vị tổng giám đốc phải mua cho người tình một căn hộ ở khu đô thị T.C. có giá khoảng 5 tỷ đồng , mở cửa hàng thời trang có giá trị khoảng một tỷ đồng, đồng thời phải lập cho người tình một cuốn sổ tiết kiệm với số dư 2 tỷ đồng . Trong thời gian bản "hợp đồng chia tay" chưa thực thi, thì anh N.A. phải đưa cho Phương Anh mỗi tháng 15 triệu đồng để trả tiền thuê nhà và chuyển tiền sinh hoạt, chữa bệnh... cho cô ta. Đổi lại anh N.A. sẽ được hưởng sự bình yên.

Tuy nhiên, vị tổng giám đốc không thể thực hiện được các điều khoản trong hợp đồng do công ty anh gặp nhiều khó khăn. Để không bị tình cũ quấy rối, anh N.A. đã chặn số điện thoại của Phương Anh, tránh không gặp mặt.

Đỗ Ngọc Anh bị kết án tử hình.

Về phía Phương Anh, dĩ nhiên cô ta không thể để sổng mất cái "cây ATM biết đi" kia được. Phương Anh đã tìm mọi cách để liên lạc với anh N.A., từ việc nhắn tin cho bạn bè, đồng nghiệp của người tình để dò hỏi. Thậm chí, Phương Anh đến tận trụ sở công ty của anh N.A. để tìm song vẫn không được gặp. Nỗi giận dữ, bực tức càng lúc càng khiến cho cô gái này không giữ được bình tĩnh. Và cô ta từng bước, từng bước phạm phải những sai lầm nghiêm trọng. Những sai lầm này sẽ khiến Phương Anh phải trả cái giá rất đắt.

Trong khi đang chưa biết làm thế nào để ép người tình thực hiện bản hợp đồng thì khoảng tháng 5/2021, Phương Anh nhận được "món quà" trời cho. Đó là những tin nhắn của chị P. (là vợ của anh H. - một người bạn của anh N.A.). Trước đó, trong thời gian hai người còn mặn nồng, thỉnh thoảng anh N.A. rủ anh H. tham gia cuộc "vui chung" tại nhà N.A.. Trong một cuộc vui, anh H. đã lưu lại những hình ảnh nhạy cảm của các thành viên. Những tin nhắn thể hiện nội dung quan hệ tình dục tập thể, cùng các bức ảnh, clip nhạy cảm sau đó đã rơi vào tay chị P. và chị này đã chuyển cho Phương Anh để hỏi cho rõ sự tình.

Mừng rỡ khi có "bảo bối" trong tay, Phương Anh đã sử dụng các bức ảnh, tin nhắn... để gửi cho anh N.A. nhằm mục đích nếu anh N.A. không liên hệ lại thì sẽ công khai cho bàn dân thiên hạ biết. Lo sợ ảnh hưởng đến công việc cũng như hình ảnh bản thân, anh N.A. đã gặp Phương Anh để nói chuyện, hứa bù đắp cho Phương Anh, chỉ cần cô ta giữ kín mọi chuyện.

Sau đó, anh N.A. tiếp tục gặp Phương Anh và hứa cho cô ta số tiền hơn 500 triệu đồng để đóng tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt và trả nợ giúp Phương Anh số tiền 250 triệu đồng. Chờ thời gian không nhận được tiền, cũng không liên lạc được với anh N.A., Phương Anh đã gửi những tin nhắn, hình ảnh nhạy cảm cho một số bạn bè, đối tác của anh N.A. Mỗi ngày, cô ta cũng nhắn tin, gọi cho anh hàng trăm cuộc điện thoại để gây sức ép.

Cuối năm 2021, lấy lý do anh N.A. không thực hiện đúng thỏa thuận, Phương Anh đã yêu cầu thay đổi số tiền mà anh N.A. sẽ phải bồi thường cho cô ta. Theo yêu cầu của Phương Anh, anh N.A. đã lập biên bản thỏa thuận số tiền bồi thường là 13,5 tỷ đồng , được "trả góp" thành bốn đợt trong hai năm 2021 và 2022. Cụ thể: đợt 1 anh N.A. phải chuyển 510 triệu đồng vào tháng 11/2021; đợt 2 chuyển 60 triệu đồng vào tháng 12/2021; đợt 3 chuyển 3 tỷ đồng vào đầu năm 2022; đợt 4 chuyển 10 tỷ đồng vào tháng 8/2022.

Tháng 10/2021, do liên tục bị Phương Anh thúc ép, lo sợ bị ảnh hưởng đến uy tín và công việc kinh doanh, anh N.A. hẹn gặp Phương Anh tại một Văn phòng thừa phát lại để thỏa thuận với Phương Anh về việc bảo mật thông tin đời tư. Khi gặp nhau, Phương Anh không đồng ý ký biên bản thỏa thuận bảo mật thông tin cho anh N.A..

Do chưa thống nhất được, anh N.A. chuyển khoản cho Phương Anh số tiền 250 triệu đồng. Đây là số tiền tạm ứng trong tổng số tiền mà anh N.A. phải chuyển cho Phương Anh theo thỏa thuận, để Phương Anh bảo mật thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư của anh N.A. Cả hai hẹn đến ngày 27/10/2021 sẽ gặp nhau để tiếp tục trao đổi, thống nhất cụ thể và lập biên bản thỏa thuận về việc bảo mật thông tin cá nhân của anh N.A.

Đến ngày 27/10/2021, anh N.A. không gặp Phương Anh theo lịch hẹn để thỏa thuận. Phương Anh tuyên bố anh N.A. mất số tiền 250 triệu đồng đã tạm ứng và tiếp tục đe dọa sẽ gửi các thông tin hình ảnh nói trên cho gia đình, bạn bè, các mối quan hệ công việc của anh N.A. Ngày 2/11/2021, do bị Phương Anh liên tục nhắn tin, gọi điện uy hiếp nên anh N.A. buộc phải gặp Phương Anh để thỏa thuận về việc thực hiện cam kết.

Sau đó, cả hai thống nhất đến ngân hàng trên phố Điện Biên Phủ (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, anh N.A. đã giao cho Phương Anh số tiền 400 triệu đồng để Phương Anh nộp vào tài khoản cá nhân. Khi Phương Anh đang thực hiện giao dịch nộp số tiền trên vào tài khoản cá nhân thì bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Điện Biên phát hiện, lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ số tiền và mời cả hai về trụ sở để làm việc.

Tháng 2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Phương Anh về tội Cưỡng đoạt tài sản; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam bị can Đoàn Phương Anh để điều tra. Tại Cơ quan điều tra, bị can Đoàn Phương Anh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng mà VKSND TP Hà Nội đã truy tố, hành vi của Phương Anh đã phạm vào điểm a khoản 4 Điều 170 Bộ luật hình sự, khung hình phạt lên tới 12-20 năm tù.

Vợ "trở cờ", chồng sát hại rồi phi tang xác

Cách đây chưa lâu, dư luận nhân dân TP Hà Nội từng rúng động trước vụ án Đỗ Ngọc Anh (sinh năm 1964, thường trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) sát hại vợ rồi phi tang xuống sông Đuống. Nguyên do cũng bắt nguồn từ bản hợp đồng tình ái không được thực thi.

Một điều tra viên Đội Điều tra trọng án, Công an TP Hà Nội, chia sẻ với chúng tôi, đây là một trong những vụ án gây nỗi ám ảnh cho cơ quan điều tra cũng như các bên tham gia tố tụng. Kẻ gây án đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu tội ác, gây đau thương cho gia đình, người thân của bị hại.

Đỗ Ngọc Anh tại phiên tòa.

Trước đó qua mạng xã hội Facebook, Ngọc Anh quen biết, nảy sinh tình cảm với bà Đặng Thị H. (sinh năm 1970, thường trú tại Chương Mỹ, Hà Nội). Trong thời gian yêu đương, Ngọc Anh thỏa thuận với bà H. việc anh ta để người tình toàn quyền sử dụng ôtô Prado giá 1,5 tỷ đồng . Đổi lại, bà H. sẽ làm thủ tục ủy quyền, sang tên cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60 m2 ở Chương Mỹ để xây nhà ở.

Sợ rằng "lời nói gió bay", 2 bên đã lập bản hợp đồng cam kết sống chung với nhau với những điều khoản như trên, nếu ai vi phạm phải bồi thường danh dự cho người kia 1,5 tỷ đồng . Sau đó, cả hai đi đăng ký kết hôn và dọn về sống chung ở thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ).

Quá trình chung sống, bà H. nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên đã tự ý bán chiếc ôtô và không làm thủ tục sang tên thửa đất cho Ngọc Anh. Việc này khiến 2 người xảy ra mâu thuẫn, Ngọc Anh bỏ về nhà riêng ở huyện Đông Anh. Khi quay lại nhà, bà H. không mở cổng cho vào.

Ngọc Anh nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu vợ hoàn tất thủ tục sang tên thửa đất cho mình hoặc phải trả lại tiền bán ôtô, nhưng bà H. không đồng ý. Bực tức, Ngọc Anh nghĩ cách trả thù vợ.

Không làm đúng hợp đồng tình ái, bà H. đã bị Đỗ Ngọc Anh sát hại rồi phi tang xuống sông Đuống.

Ngày 26 Tết, Ngọc Anh đến nhà bà H. rồi nhẹ nhàng đột nhập vào trong. Khi bà H. thức dậy, ra sân vườn đã bị Ngọc Anh túm tay kéo vào phòng nhà kho rồi sát hại.

Giết vợ xong, Ngọc Anh lấy chăn, ga có sẵn trong nhà kho quấn kín người, kéo thi thể bà H. vào phía trong sát tường rồi lấy tấm xốp dựng nghiêng để che kín thi thể nạn nhân. Sau đó Ngọc Anh lấy ôtô đưa thi thể nạn nhân ra cầu Đông Trù, phân xác vợ rồi đổ hết xuống sông Đuống phi tang. Ngọc Anh sau đó đã phải lĩnh bản án tử hình.