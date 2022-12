'Hồng y mỹ nữ' Bành Tiểu Nhiễm lận đận

Từng được đánh giá là "mỹ nhân cổ trang" tiềm năng với thành công của phim "Đông Cung", Bành Tiểu Nhiễm hiện tại khiến khán giả tiếc nuối khi chưa có đột phá.

Bành Tiểu Nhiễm tái xuất màn ảnh nhưng không thành công.

Sina đưa tin bộ phim cổ trang Tinh hà trường minh (tên cũ Cửu Châu Chu Nhan ký) nhận được những đánh giá không tích cực của công chúng. Hạn chế của phim nằm ở phần kỹ xảo thiếu chỉn chu và sự kết hợp kém ăn ý của cặp diễn viên Bành Tiểu Nhiễm và Phùng Thiệu Phong.

Tuy nhiên, Bành Tiểu Nhiễm không bị chê nhiều về ngoại hình hay diễn xuất. Cô được đánh giá vẫn giữ được nét trẻ trung như thời điểm đóng Đông cung (2019). Cũng vì vậy, nữ diễn viên không phù hợp với một Phùng Thiệu Phong rệu rã, thiếu tinh thần và giảm phong độ ở tuổi 44.

Việc dự án Tinh hà trường minh không được chú ý khiến sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm gặp bất lợi. Những người yêu mến nữ diễn viên tiếc nuối cho sự nghiệp lận đận của cô sau nhiều năm.

"Hồng y mỹ nữ" của màn ảnh

Năm 2019, bộ phim Đông Cung lên sóng, tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Do kinh phí thấp, dự án không có sự tham gia của các ngôi sao, mà lựa chọn hai diễn viên trẻ ít tiếng tăm là Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm.

Nội dung hấp dẫn và bối cảnh và trang phục đẹp, quá trình sản xuất chỉn chu, phim nhận được đánh giá cao của công chúng. Với vai nữ chính Khúc Tiểu Phong, Bành Tiểu Nhiễm vụt sáng thành sao sau 5 năm vô danh.

Hình ảnh Tiểu Phong cưỡi trên lưng ngựa tung vó khắp thảo nguyên khiến cho khán giả ấn tượng. Từ đó, cô được gọi với biệt danh "Hồng y mỹ nữ". Mỹ từ này gần như được dành riêng để gọi Bành Tiểu Nhiễm.

Bành Tiểu Nhiễm là mỹ nhân cổ trang nổi bật trên màn ảnh năm 2019. Ảnh: Sina.

Diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm được các đạo diễn Trần Khải Ca, Triệu Vy, Lý Thiếu Hồng, Quách Kính Minh đánh giá tốt.

Trong chương trình Diễn viên xin mời vào chỗ, cô được khen khi thể hiện vai Tử Hà Tiên Tử trong trích đoạn Đại thoại tây du. Tử Hà Tiên Tử là vai diễn để đời của Chu Ân. Các diễn viên như Đường Yên, Trần Nghiên Hy đã từng thử sức với nhân vật này nhưng đều thất bại.

Bên cạnh nền tảng là diễn xuất tự nhiên và ngoại hình sáng, Bành Tiểu Nhiễm là nghệ sĩ thuộc công ty Phạm Băng Băng Studio từ năm 2017.

Phạm Băng Băng từng ưu ái và dành nhiều cơ hội cho Bành Tiểu Nhiễm. Ngoài Đông Cung, Phạm Băng Băng còn sắp xếp để Bành Tiểu Nhiễm tham gia bộ phim Thắng thiên hạ (tên khác Ba Thanh truyện) do cô sản xuất và đóng chính và dự án điện ảnh Thợ săn bầu trời.

Thắng thiên hạ vốn được kỳ vọng bùng nổ khi lên sóng, giúp tên tuổi của Bành Tiểu Nhiễm có vị trí vững chắc trong giới giải trí. Nhưng cuối cùng phim đã bị hoãn chiếu vĩnh viễn vì Phạm Băng Băng phạm tội trốn thuế.

Bỏ lỡ thời cơ phát triển

Phạm Băng Băng bị tẩy chay khỏi giới giải trí, khiến sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm bị ảnh hưởng theo. Nữ diễn viên bỏ lỡ cơ hội phát triển khi tên tuổi đang có sức nóng.

Sau Đông Cung, người đẹp sinh năm 1990 không có phim mới để quay. Để khán giả không quên tên mình và để các nhà sản xuất thấy được năng lực, Bành Tiểu Nhiễm quyết định tham gia show giải trí.

Đến năm 2021, Bành Tiểu Nhiễm mới hết hợp đồng với công ty của Phạm Băng Băng và đầu quân về công ty Thiên Hạo Thịnh Thế. Tuy nhiên, ngôi nhà mới không giúp ích được nhiều cho nữ diễn viên. Các dự án mà cô nhận đều nhỏ và chủ đề khó tạo sức hút.

Cô đóng nữ chính trong Băng tuyết chi danh, dự án để quảng bá cho Thế vận hội Olympic mùa đông mà Trung Quốc đăng cai. Vai diễn không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả vì kịch bản kém chất lượng, không được đầu tư vào khâu sản xuất.

Tháng 9/2021, Bành Tiểu Nhiễm tái xuất trong phim truyền hình cổ trang Quân Cửu Linh. Ngoại hình của Bành Tiểu Nhiễm vẫn đẹp cuốn hút, nhưng bộ phim cũng bị chê về nội dung kỹ xảo. Bạn diễn của cô là nam diễn viên Kim Hạn bị đánh giá không hợp tạo hình cổ trang, diễn xuất phô trương. Dự án Tinh hà trường minh hiện tại gặp vấn đề tương tự.

Bành Tiểu Nhiễm bị đánh giá là đóa hoa nở muộn chóng tàn. Ảnh: Sina.

Theo Sina, Bành Tiểu Nhiễm không còn sự nâng đỡ của Phạm Băng Băng nên khó tiếp cận được những dự án tốt. Phim của cô có chất lượng không đảm bảo, không thu hút được khán giả.

Tên tuổi của Bành Tiểu Nhiễm cũng thụt lùi, không thể so sánh được với các diễn viên sinh sau năm 1995 đang nổi lên như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi hay Bạch Lộc. Do đó, cơ hội cạnh tranh của cô ngày càng ít.

Bên cạnh đó, Bành Tiểu Nhiễm còn vướng các tin tiêu cực về đời sống riêng. Năm 2021, khi nhà sản xuất Trương Manh bị bắt để phục vụ điều tra trốn thuế, nữ diễn viên bị cho là có quan hệ tình ái với Trương Manh, chấp nhận đổi tình lấy vai diễn để vượt qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp.

Từ ngôi sao được kỳ vọng, giờ đây sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm ngày càng đi xuống, khiến khán giả yêu mến nàng "Tiểu Phong" cảm thấy tiếc nuối.