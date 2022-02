Hong Sang Soo và Kim Min Hee tranh giải sau 2 năm vắng bóng

Đạo diễn Hong Sang Soo và Kim Min Hee là cặp tình nhân gây tranh cãi tại showbiz Hàn Quốc. Họ sẽ xuất hiện cùng nhau ở Liên hoan phim Quốc tế Berlin.

Ngày 3/2, Hankyung đưa tin nữ diễn viên Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo tham dự Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 72 vào ngày 10/2. Cặp nghệ sĩ đã xác nhận việc góp mặt ở sự kiện với ban tổ chức.

Theo Hankyung, Liên hoan phim Quốc tế Berlin đánh dấu sự xuất hiện trở lại của Hong Sang Soo và Kim Min Hee sau hai năm vắng bóng. Lần cuối cặp nghệ sĩ sánh bước trên thảm đỏ đã từ năm 2020. Năm 2021, cả hai từ chối tham gia nhiều sự kiện quốc tế vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo sẽ xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Ảnh: Allkpop.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 72, Hong Sang Soo sẽ tranh giải Gấu Vàng và Gấu Bạc với The Novelist's Film.

Tác phẩm được miêu tả tôn vinh cái đẹp của những cuộc gặp gỡ tình cờ, đồng thời nói lên tầm quan trọng của sự chân thật trong thế giới điện ảnh vốn có nhiều điều phi chân thật. Diễn viên chính của phim là Kim Min Hee, Lee Hye Young và Seo Young Hwa.

Hong Sang Soo và Kim Min Hee là cặp bài trùng trong ngành điện ảnh Hàn Quốc. Họ tạo dấu ấn tích cực trên trường quốc tế với nhiều tác phẩm được đánh giá cao như Người hầu gái, Right Now, Wrong Then, On The Beach At Night Alone, The Day After.

Năm 2016, Hong Sang Soo đệ đơn ly hôn vợ để hợp thức hóa quan hệ tình cảm với Kim Min Hee. Vụ ngoại tình khiến hai nghệ sĩ bị tẩy chay ở Hàn Quốc.