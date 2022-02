Hong Sang Soo và Kim Min Hee cùng nhận giải tại LHP Berlin

Tại lễ trao giải LHP Quốc tế Berlin 2022, tác phẩm của đạo diễn Hong Sang Soo đã thắng tượng Gấu Bạc do ban giám khảo bình chọn.

LHP Quốc tế Berlin lần thứ 72 được tổ chức từ ngày 10/2 tới 20/2. The Korea Herald đưa tin bộ phim điện ảnh thứ 27 của đạo diễn Hong Sang Soo, nhan đề The Novelist’s Film, đã thắng giải Gấu Bạc ở hạng mục phim xuất sắc do ban giám khảo bình chọn.

Bước lên sân khấu nhận giải, nhà làm phim phát biểu: “Tôi không kỳ vọng sẽ nhận được giải thưởng lớn này. Tôi rất bất ngờ. Xin cảm ơn sự ghi nhận của tất cả thành viên ban giám khảo. Tôi muốn chia sẻ nhiều hơn, nhưng lúc này đây bản thân lại chẳng nói nên lời. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những gì mình đang làm”.

Hong Sang Soo cũng mời Kim Min Hee, nữ chính của bộ phim, lên sân khấu nhận giải. Cô đồng thời đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất dự án The Novelist’s Film. Người đẹp chia sẻ: “Trong buổi chiếu hôm nay, tôi có thể cảm thấy niềm yêu thích của khán giả dành cho tác phẩm. Đây là một trải nghiệm đầy cảm xúc và khó quên. Xin cảm ơn”.

Đạo diễn Hong Sang Soo và nàng thơ Kim Min Hee trên sân khấu nhận giải hôm 16/2. Ảnh: AFP, Yonhap.

The Novelist’s Film dài 92 phút, được làm dưới định dạng phim đen trắng. Bộ phim đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Hong Sang Soo có tác phẩm được mời tham dự liên hoan phim tại Berlin. Trước đó, trong năm 2021, bộ phim Introduction của nhà làm phim Hàn Quốc đã chiến thắng giải Gấu Bạc cho kịch bản xuất sắc. Năm 2020, ông nhận giải Gấu Bạc ở hạng mục đạo diễn xuất sắc với phim The Woman Who Ran.

Trong The Novelist’s Film, nữ nhà văn Jun Hee (Lee Hye Young) đã đi một quãng đường dài để tới hiệu sách do người bạn mất liên lạc từ lâu làm chủ. Sau khi tới hiệu sách, cô đến tòa nhà cạnh đó, chạm mặt một đạo diễn điện ảnh và vợ mình. Họ cùng đi dạo trong công viên và gặp một diễn viên nổi tiếng (Kim Min Hee). Nhà văn cố gắng thuyết phục nữ diễn viên nhận vai trong dự án mình đang ấp ủ. Để có cớ đẩy đưa câu chuyện, họ quyết định cùng nhau đi ăn. Sau bữa cơm, họ trở lại hiệu sách để uống nước.

Tại LHP Quốc tế Berlin năm nay, giải thưởng quan trọng nhất - giải Gấu Vàng cho phim xuất sắc - được trao cho tác phẩm Alcarras của đạo diễn Carla Simon. Bộ phim kể về một gia đình nông dân mưu sinh bằng nghề trồng đào tại ngôi làng nhỏ vùng Catalonia. Nhà họ đang bị đe dọa trục xuất sau khi chủ sở hữu mảnh đất nơi gia đình đang canh tác qua đời.