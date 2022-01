Hồng Diễm, Mạnh Trường thắng giải VTV Awards 2021

Hồng Diễm vượt qua nghệ sĩ Thu Hà, Tú Oanh, Thu Trang, Thúy Diễm để nhận giải Diễn viên nữ ấn tượng.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, VTV Awards 2021 từng bị hoãn vào tháng 9/2021. Tối 1/1, lễ trao giải được tổ chức thông qua chương trình mang tên Chào năm mới - Hành trình nhiệm màu.

VTV Awards bao gồm nhiều hạng mục như Nghệ sĩ ấn tượng, MC ấn tượng, Diễn viên nam ấn tượng, Diễn viên nữ ấn tượng, Phim truyền hình ấn tượng, Phim tài liệu ấn tượng... Trong đó, lĩnh vực phim truyền hình được khán giả quan tâm.

Điểm số cuối cùng của mỗi hạng mục đề cử được xác nhận bởi hai hệ thống chấm điểm, bao gồm bình chọn từ khán giả (50%) và điểm từ hội đồng chuyên môn (50%).

Hồng Diễm và Mạnh Trường giành giải VTV Awards 2021.

Ở hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng, Hồng Diễm giành chiến thắng với vai Minh Châu trong Hướng dương ngược nắng. Những đề cử khác là NSND Thu Hà (Hướng dương ngược nắng), diễn viên Tú Oanh (Hương vị tình thân), Hồng Diễm (Hướng dương ngược nắng) và Thu Trang (Hướng dương ngược nắng).

Đây là năm thứ hai liên tiếp Hồng Diễm giành giải VTV Awards. Nữ diễn viên không có mặt trực tiếp trên sân khấu để nhận cúp. Cô cho biết bản thân bất ngờ khi được xướng tên. Hồng Diễm cho rằng cô may mắn bởi năm nay có nhiều diễn viên nữ ấn tượng.

Trước đó, khi bắt đầu có danh sách đề cử, NSND Thu Hà được đánh giá là ứng viên nặng ký. Sau nhiều năm trở lại đóng phim, diễn viên Lá ngọc cành vàng diễn xuất thuyết phục khi vào vai bà Bạch Cúc - một người phụ nữ đẹp, tài giỏi, ghê gớm, "hét ra lửa".

Giải thưởng Diễn viên nam ấn tượng được trao cho Mạnh Trường. Trong năm qua, Mạnh Trường được khán giả yêu thích khi vào vai nam chính Long của Hương vị tình thân. Anh có màn kết hợp ăn ý với Phương Oanh trên màn ảnh.

Bốn gương mặt khác được đề cử ở hạng mục này gồm Việt Anh (Hướng dương ngược nắng), Thanh Sơn (Yêu hơn cả bầu trời), Công Dương (Hãy nói lời yêu), Hồng Đăng (Hướng dương ngược nắng).

Hương vị tình thân là phim truyền hình ấn tượng nhất năm.

Không trái với dự đoán của số đông khán giả, Hương vị tình thân - đạo diễn Danh Dũng - giành giải Phim truyền hình ấn tượng.

Hương vị tình thân là tác phẩm dài hơi nhất năm qua, gồm 136 tập. Bộ phim được chuyển thể từ kịch bản gốc của Hàn Quốc My only one, kể về hành trình tìm cha ruột của Phương Nam (Phương Oanh đóng). Cha cô, ông Sinh (Võ Hoài Nam đóng), có quá khứ tù tội nên không dám nhận con gái.

Trong quá trình phát sóng, phim đón nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người xem về nội dung, tạo hình nhân vật, những tình tiết dài dòng, mâu thuẫn. Song, sau tất cả, thông điệp bộ phim muốn truyền tải đến khán giả là tình cảm gia đình, tình thân quý giá.

Một số hình ảnh tại sân khấu lễ trao giải. Ảnh: VTV.

Cũng tại VTV Awards 2021, NSƯT Xuân Bắc được vinh danh là Nghệ sĩ của năm. BTV Tuấn Dương đoạt giải Dẫn chương trình ấn tượng. Cuộc hẹn cuối tuần là Chương trình giải trí ấn tượng.