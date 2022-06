Honey Lee sinh con ngày 20/6 và đang được người nhà chăm sóc. Nữ diễn viên tổ chức hôn lễ từ tháng 12/2021.

Korea JoongAng Daily đưa tin Honey Lee sinh con đầu lòng vào ngày 20/6. Công ty quản lý Saram Entertainment cho biết sức khỏe hiện tại của nữ diễn viên và con gái ổn định. Công ty hy vọng khán giả, người hâm mộ gửi lời chúc mừng Honey Lee.

“Hôm qua, nữ diễn viên Honey Lee đã sinh con gái tại một bệnh viện ở Seoul. Hai mẹ con đều khỏe mạnh và đang hồi phục sức khỏe với sự chăm sóc của người nhà. Chúng tôi cảm ơn những người đã gửi lời chúc mừng và động viên đến nữ diễn viên. Honey Lee đón nhận một cuộc sống mới với gia đình và đứa con mới chào đời của cô ấy”, công ty cho biết.

Honey Lee chụp hình khi mang thai.

Trước đó, Honey Lee chia sẻ những trải nghiệm khi mang thai ở tuổi 39. Qua buổi chụp hình với tạp chí Vogue, hoa hậu tâm sự phụ nữ mang thai có thể mặc bất cứ trang phục nào họ thích và cảm thấy gợi cảm.

Theo cô, bộ hình không nhằm mục đích truyền tải thông điệp lớn lao, mà chỉ khích lệ những người cũng trải qua giai đoạn tương tự.

"Thú thực trước đây tôi nghĩ mang thai là sự hy sinh của người phụ nữ. Nhưng bây giờ tôi biết đó là đặc ân riêng. Tôi khám phá ra nguồn năng lượng mới khi cảm nhận quá trình thay đổi của cơ thể, chẳng hạn lúc bụng lớn dần, dây thai phát triển và khung xương chậu nở ra. Đó là năng lượng của cuộc sống theo đúng nghĩa đen", Honey Lee bày tỏ.

Trong suốt thời gian mang thai, hoa hậu vẫn chăm chỉ tập luyện và đi bộ đường dài. Cô tập kéo cáp, xoạc chân để duy trì cân nặng, ổn định tư thế và hỗ trợ quá trình sinh nở.

Nữ diễn viên 39 tuổi kết hôn vào tháng 12/2021. Chồng cô không làm việc trong lĩnh vực giải trí. Honey Lee (sinh năm 1983) ra mắt sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006. Cô tham gia nhiều dự án như Pasta, Come Back Mister và gần nhất là One the Woman.