Honey Lee đáp trả tin đồn nhờ mang thai hộ

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee cho biết cô bị đồn nhờ người mang thai hộ, nhưng đó không phải sự thật.

Theo Wikitree, ngày 18/1, dàn diễn viên chính phim Phantom - gồm Seol Kyung Gu, Honey Lee, Park So Dam và Seo Hyun Woo - tham gia chương trình của đài SBS. Tại đây, đồng nghiệp khen Honey Lee ngày càng đẹp sau khi sinh con.

Đáp lại, Honey Lee chia sẻ cô bị đồn nói dối chuyện mang bầu và sinh con. Cựu Hoa hậu Hàn Quốc đề cập chuyện có người cho rằng cô nhờ mang thai hộ.

"Điều đó không đúng. Tôi tập luyện chăm chỉ hơn người ta nghĩ. Nhờ thế, tôi lấy lại vóc dáng nhanh chóng", người đẹp nói.

Honey Lee chia sẻ hình ảnh tập luyện. Ảnh: honey_lee32.

Cách đây 3 ngày, trên trang cá nhân với gần 2 triệu lượt theo dõi, Honey Lee cũng đăng ảnh tại phòng tập, khoe khéo cơ bụng thon gọn, săn chắc. Người đẹp tiết lộ vừa trải qua quá trình detox. Ở phần bình luận, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ trước vóc dáng sau sinh của Honey Lee.

Honey Lee thông báo sinh con gái đầu lòng vào tháng 6/2022. Công ty quản lý khi đó lên tiếng: "Hai mẹ con đều khỏe mạnh và đang hồi phục sức khỏe với sự chăm sóc của người thân. Chúng tôi cảm ơn những lời chúc mừng và động viên. Honey Lee đón nhận một cuộc sống mới với gia đình và em bé mới chào đời".

Honey Lee sinh năm 1983, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006. Người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và giành danh hiệu Á hậu 3. Honey Lee cũng thành công ở vai trò diễn viên. Cô tham gia nhiều dự án như Pasta, Come Back Mister, One the Woman.

Honey Lee kết hôn cuối năm 2021. Chồng cô không làm việc trong ngành giải trí.

Trong lần phỏng vấn với tạp chí Vogue Hàn Quốc số tháng 6/2022, Honey Lee tâm sự: "Thú thực trước đây tôi nghĩ mang thai là sự hy sinh của người phụ nữ. Nhưng bây giờ tôi biết đó là đặc ân riêng. Tôi khám phá ra nguồn năng lượng mới khi cảm nhận quá trình thay đổi của cơ thể, chẳng hạn lúc bụng lớn dần, dây thai phát triển và khung xương chậu nở ra. Đó là năng lượng của cuộc sống theo đúng nghĩa đen".