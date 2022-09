Honda Vision vẫn khan hàng, Yamaha Janus chênh giá 6 triệu đồng

Trong khi nhiều mẫu xe tay ga của Honda tiếp đà giảm về gần giá đề xuất, nhu cầu tăng cao khiến các đại lý Yamaha chưa tung ra chương trình ưu đãi giá bán cho khách hàng.

Sau thời gian khan hàng dẫn đến tăng giá mạnh, mẫu xe tay ga Vision do Honda Việt Nam phân phối đã có giá bán tốt hơn trong các tháng gần đây.

Từng có mức giá lăn bánh lên đến 60 triệu đồng cho phiên bản Cá tính, Vision đã dần hạ nhiệt từ tháng 8 trước khi có các đợt thay đổi giá diễn ra chỉ trong vài tuần.

Xe tay ga Honda về gần giá đề xuất

Thời gian gần đây, tình trạng khan xe tại các đại lý từng khiến giá Honda Vision bị đội giá lên khoảng 7-10 triệu đồng so với niêm yết chính hãng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại giá xe trên thị trường đã quay đầu ổn định mặc dù Vision vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khan hàng.

Theo ghi nhận của Zing, giá bán của Honda Vision bản Cá tính ngoài đại lý đang ở mức 40,8 triệu đồng. Trong khi đó bản Đặc biệt có giá bán 39 triệu đồng, còn bản Cao cấp được đại lý mời chào với giá 37,5 triệu đồng.

Giá bán Vision trồi sụt sau tháng Ngâu Giá bán Vision bản Cá tính giai đoạn tháng 7-9 do Zing khảo sát tại TP.HCM Nhãn Tháng 7 Đầu tháng 8 Giữa tháng 8 Cuối tháng 8 Giữa tháng 9 Ngày 19/9 Giá bán xe Honda Vision bản Cá tính triệu đồng 55 48 42.6 39.8 44.9 40.8

Với Vision bản Tiêu chuẩn, nhân viên bán hàng cho biết xe có giá 35 triệu đồng, cao hơn mức đề xuất gần 5 triệu đồng.

Về tổng quan, giá xe Vision ngoài đại lý đã giảm khá nhiều so với thời điểm lập đỉnh hồi tháng 7 do khan hiếm nguồn cung. Khi so sánh với mức giá do Honda Việt Nam đề xuất, giá bán Vision tại các đại lý chỉ còn chênh lệch khoảng 4,8-5,9 triệu đồng.

“Lượng xe xuất xưởng nhiều hơn đã giúp giá bán được cải thiện”, nhân viên một HEAD cho biết.

Tuy nhiên người này cũng xác nhận nhu cầu đang tăng quá nhanh so với nguồn cung khiến đại lý khó lòng giao xe sớm cho khách. Cụ thể, hiện xe Vision bản Cá tính đã hết hàng, còn các phiên bản còn lại cũng chỉ có sẵn một vài xe với khá ít tùy chọn màu sắc.

Giá bán Honda Vision trên thị trường đang có sự biến động liên tục trong khoảng một tháng gần đây. Ảnh: Phúc Hậu.

Tháng 8 vừa rồi, Honda Vision đã quay trở lại là mẫu xe ga bán chạy nhất của Honda Việt Nam với doanh số đạt 48.000 xe, chiếm 24,2% tổng lượng xe máy bán ra của hãng này.

Bên cạnh Honda Vision, các xe tay ga khác của Honda cũng được điều chỉnh giá bán nhằm phục vụ mục tiêu kích cầu.

Theo khảo sát của Zing, xe Air Blade 125 bản Tiêu chuẩn có giá bán tại đại lý là 40,2 triệu đồng, giảm gần 3 triệu đồng/xe so với thời điểm đầu tháng 9. Bản Đặc biệt của mẫu xe này cũng được giảm 1,2 triệu đồng về mức 44,3 triệu đồng chưa bao gồm giấy tờ.

Air Blade cũng được giảm giá so với thời điểm đầu tháng 9. Ảnh: Hội An.

Trong khi đó SH Mode là mẫu xe tay ga nhận được mức giảm giá tốt nhất trong thời điểm này khi giá xe ngoài đại lý chỉ còn chênh lệch khoảng 2-2,5 triệu đồng so với đề xuất chính hãng.

Cụ thể theo ghi nhận của Zing, giá bán SH Mode bản Tiêu chuẩn tại các đại lý đang ở mức 58 triệu đồng, còn bản Đặc biệt và bản Cao cấp của mẫu xe này chỉ dao động trong khoảng 62-63 triệu đồng.

Nhu cầu tăng cao với xe tay ga Yamaha

Tại đại lý của Yamaha ở khu vực TP.HCM, Zing ghi nhận giá bán của các mẫu xe tay ga như Janus hay Grande vẫn ở mức cao và chưa thấy dấu hiệu giảm.

Cụ thể giá bán tại đại lý của Janus bản Đặc biệt và bản Giới hạn lần lượt là 38 triệu đồng và 38,5 triệu đồng, chênh lệch 6 triệu đồng so với niêm yết chính hãng.

Trong khi đó Grande các phiên bản Đặc biệt và Giới hạn có giá bán lần lượt là 54,7 triệu đồng và 55,2 triệu đồng, chênh lệch 5,6 triệu đồng so với mức đề xuất của Yamaha Việt Nam.

Xe tay ga Janus và Grande có sẵn ngoài cửa hàng không nhiều, và đa số đã được đặt cọc chỉ chờ giao xe. Ảnh: Phúc Hậu.

Tại các cửa hàng chỉ còn các phiên bản Đặc biệt và Giới hạn, trong khi bản Tiêu chuẩn của Janus lẫn Grande đều không có sẵn.

“Các xe trưng bày đều đã có người đặt trước. Nếu anh muốn mua thì có thể đặt cọc thôi, khi nào xe về cửa hàng sẽ liên hệ để giao”, nhân viên cho biết khi đặt vấn đề mua xe.

Người này cũng tiết lộ nhu cầu thị trường đang tăng mạnh do thời điểm kết thúc tháng Ngâu trùng với giai đoạn tựu trường và nhập học của học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó chương trình quay số trúng thưởng cho các khách hàng mua xe được Yamaha triển khai cũng được cho là nguyên nhân khiến lượng xe bán ra tăng mạnh.

Cụ thể khi mua các dòng xe của Yamaha như Janus, Grande, FreeGo, Latte, NVX hay cả mẫu xe vừa ra mắt Jupiter Finn, khách hàng sẽ được tham gia quay trúng thưởng và có cơ hội trúng 1 trong 200 suất tiền mặt trị giá 10 triệu đồng.

Giá xe Piaggio không có nhiều biến động

Trong khi Honda hay Yamaha chưa thể giữ giá bán xe máy ngoài đại lý sát với mức đề xuất, giá bán các mẫu xe tay ga do Piaggio phân phối luôn được giữ ổn định và gần như không chênh lệch với mức niêm yết.

Theo khảo sát tại đại lý Topcom, mẫu Vespa Primavera có giá bán dao động trong khoảng 75,4-86,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Giá xe tay ga Piaggio được giữ bình ổn. Ảnh: Hội An.

Vespa Sprint 125 cc có giá bán từ 77,4 triệu đến 79,8 triệu đồng, còn phiên bản được trang bị động cơ 150 phân khối được chào mời với giá 94,3 triệu đồng.

Dòng xe Liberty cũng được đại lý chính hãng giữ giá bán tương đối ổn định, khi Liberty One được chào bán ở mức 48,3 triệu đồng, còn các xe Liberty S tăng nhẹ lên mức từ 58,5 triệu đồng đến 61,9 triệu đồng tùy phiên bản.