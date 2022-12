Honda Vision 2023 phiên bản thể thao - cá tính và thời trang

Ra mắt lần đầu vào năm 2011, Vision chính thức gia nhập dòng xe tay ga của Honda Việt Nam (HVN) với kiểu dáng nhỏ gọn và tính ứng dụng cao. Nhằm đáp ứng tốt hơn những thay đổi trong phong cách thời trang của khách hàng, HVN chính thức bổ sung phiên bản thể thao mới cùng bộ sưu tập màu sắc thời trang cho Vision 2023.

Vision thừa hưởng thiết kế mang phong cách đặc trưng của dòng xe SH cao cấp, đồng thời vẫn giữ được nét thanh thoát nhờ đường khối sắc nét, tạo sự linh hoạt trong di chuyển. Thiết kế phía trước cùng hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt được tạo nên bởi sự kết hợp giữa đường nét thiết kế ba chiều và hệ thống đèn trước.

Xe sở hữu thiết kế mặt đồng hồ với màn hình hiển thị LED hiện đại như thế hệ trước, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (idling stop) giúp giảm tiếng ồn, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và bảo vệ môi trường. Đèn hiển thị xi nhan trên mặt đồng hồ Vision 2023 được cải tiến tách rời hai bên trái và phải, giúp người dùng dễ dàng quan sát khi chuyển hướng.

Điểm nhấn trên Vision còn đến từ khối động cơ eSP 110 cc, 4 kỳ xy-lanh đơn được làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến giúp nâng cao công suất hoạt động, đồng thời vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, việc áp dụng khung dập hàn laser thông minh thế hệ mới eSAF do Honda phát triển mang lại cho Vision bộ khung cứng cáp, trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao.

Vision 2023 được trang bị loạt tiện ích hiện đại như hệ thống khóa thông minh Smart Key; cốp đựng đồ dung tích 15,8 lít; hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy, kích thước đủ rộng để chứa nhiều vật dụng cá nhân. Đặc biệt, việc trang bị cổng sạc USB ở hộc đựng đồ phía trước mang đến sự thoải mái cho người lái, nhất là các bạn trẻ thích di chuyển.

Hiểu tâm lý khách hàng là một trong những mục tiêu của HVN. Năm nay, Vision ra mắt phiên bản thể thao với 2 màu thời thượng đen và xám đen. Sắc đen huyền bí đem lại cảm giác mạnh mẽ nhưng không kém phần năng động, cá tính. Trong khi màu xám được thừa hưởng nét thể thao và sang trọng từ SH 350i, giúp xe toát lên vẻ khỏe khoắn và phóng khoáng.

Với phiên bản thể thao này, các cụm đèn trước đều được thiết kế với thấu kính màu xám khói, giúp tôn lên vẻ ngoài độc đáo và phong cách thể thao mạnh mẽ cho người sở hữu.

Phiên bản đặc biệt của Vision năm nay sở hữu màu xanh dương nhám mới lạ, cùng các họa tiết tinh tế được thể hiện trên nhiều chi tiết thiết kế, đem lại hình ảnh thời trang cho mẫu xe.

Đối với phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn, các màu sắc được ưa chuộng như đỏ đen, trắng đen và đen sẽ tiếp tục được trình làng.

Tất cả phiên bản của mẫu Vision 2023 đều được bổ sung vân họa tiết thời trang ấn tượng. Màu sắc mới kết hợp hài hòa với đường hoa vân độc đáo bo quanh tay lái và nắp hộp đựng đồ phía trước, tạo nên nét cá tính không thể trộn lẫn cho phiên bản này.

Phiên bản mới Vision 2023 sẽ được quảng bá rộng rãi đến khách hàng qua loạt sự kiện thú vị tại các trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc, đặc biệt là 2 sự kiện hoành tráng ở Đà Nẵng và TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng, kỳ vọng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Để cập nhật thông tin mới nhất về sự kiện, độc giả truy cập fanpage Honda Vietnam.

Phiên bản Vision 2023 sẽ chính thức bán ra thị trường vào ngày 13/12 thông qua các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với thời gian bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Sách hướng dẫn sử dụng Vision 2023 được HVN chuyển từ dạng in sang điện tử, với mong muốn đẩy mạnh số hóa dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng, góp phần bảo vệ môi trường nhờ giảm sử dụng vật liệu in ấn.

Độc giả tham khảo thông tin sản phẩm và chương trình ưu đãi tại www.honda.com.vn.