Honda vinh danh các HEAD xuất sắc trong đào tạo lái xe an toàn quý III

Nhằm ghi nhận đóng góp vào hoạt động đào tạo lái xe an toàn, Honda Việt Nam đánh giá và tuyên dương các HEAD thuộc 3 miền Bắc - Trung - Nam tích cực nhất trong quý III.

Là một trong những nhà sản xuất ôtô, xe máy hàng đầu cả nước, Honda Việt Nam (HVN) không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với đa dạng tính năng an toàn, mà còn cung cấp kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) cho cộng đồng.

Với triết lý “An toàn cho mọi người” và nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố “mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui”, HVN và gần 800 cửa hàng bán xe, dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) đã triển khai đồng bộ chương trình tuyên truyền cùng nhiều hoạt động hướng dẫn LXAT.

Bên cạnh việc duy trì các hoạt động tư vấn LXAT trước khi giao xe (PDSA), hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, trải nghiệm các tình huống giao thông trên máy tập lái xe (RT) cho người dùng, các HEAD còn tích cực phối hợp với các cơ quan địa phương triển khai chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong trường học dành cho học sinh các cấp, Đoàn viên thanh niên, người dân địa phương.

HEAD Trung Tâm hướng dẫn lý thuyết cho các bạn đoàn viên.

Trong quý II, hoạt động đào tạo LXAT của HVN và các HEAD không chỉ tăng về số lượng chương trình và học viên, mà còn được triển khai với hình thức tổ chức linh hoạt, cả trực tiếp lẫn trực tuyến.

Theo đó, hơn 2.300 chương trình đã được tổ chức cho hơn 470.000 học viên trên cả nước. Con số ghi nhận tại mỗi vùng miền là 726 chương trình (tương đương 31,4%) tại các HEAD khu vực miền Bắc, 587 chương trình (tương đương 25,4%) tại các HEAD miền Trung và chương trình tại các HEAD khu vực miền Nam là 998 chương trình (tương đương 43,2%).

Các HEAD thường xuyên tổ chức chương trình thực hành trên sân và máy RT.

Tại miền Bắc, HEAD Thu Thủy #1 (Nam Định) là đơn vị có hoạt động LXAT tích cực nhất quý. Tại miền Trung, HEAD Lộc Thịnh (Thừa Thiên - Huế) là đơn vị được vinh danh. Tại miền Nam, đơn vị xuất sắc là HEAD Trung Tâm #4 (Đồng Tháp).

Những kết quả đạt được thể hiện nỗ lực, cam kết của mỗi HEAD trong việc góp phần giúp người dân địa phương nâng cao ý thức tham gia giao thông. Từ đó xây dựng văn hóa giao thông cho cộng đồng, giảm thiểu tai nạn giao thông tại địa phương. Hoạt động này cũng nhằm chung tay hiện thực hóa mục tiêu Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Chính phủ - không còn thương vong do tai nạn giao thông.