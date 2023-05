Honda Việt Nam vinh danh HEAD xuất sắc trong đào tạo lái xe quý I

Là nhà sản xuất ôtô, xe máy hàng đầu trong nước, không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng cao nhất, Honda Việt Nam còn cung cấp kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho khách hàng.

Trong thời gian qua, Honda Việt Nam (HVN) cũng như hệ thống gần 800 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) đã triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các chương trình tuyên truyền cùng các hoạt động đào tạo, hướng dẫn lái xe an toàn.

Hoạt động này hướng đến triết lý “An toàn cho mọi người” và nỗ lực chung tay hiện thực hóa tầm nhìn của Chính phủ đến năm 2045 không còn tử vong do tai nạn giao thông, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda: Không còn tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050.

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm, Honda Việt Nam còn chú trọng hướng dẫn, đào tạo lái xe an toàn cho khách hàng và người dân.

Theo đó, các HEAD trong toàn hệ thống duy trì hoạt động tư vấn lái xe an toàn trước khi giao xe và hướng dẫn luyện tập kỹ năng tham gia giao thông an toàn, trải nghiệm qua các tình huống giao thông trên máy tập lái xe cho khách hàng. Ngoài ra, các HEAD còn tích cực phối hợp với cơ quan địa phương để triển khai các chương trình đào tạo kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong trường học dành cho học sinh các cấp, Đoàn viên thanh niên và người dân địa phương.

Với nỗ lực triển khai các chương trình, trong quý I, hoạt động đào tạo lái xe an toàn của HVN và các HEAD gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng chương trình và số học viên được đào tạo. Theo đó, đã có 873 chương trình được tổ chức cho hơn 212.000học viên trên cả nước.

Trong quý I, các HEAD thuộc hệ thống của Honda Việt Nam tích cực triển khai chương trình đào tạo lái xe an toàn trên khắp cả nước.

Nhằm ghi nhận những đóng góp trong đào tạo lái xe an toàn, HVN tuyên dương các HEAD thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam có hoạt động tích cực nhất trong quý I gồm: HEAD Doanh Thu 4 (Hà Nội), HEAD Cúc Vinh 1 (Phú Yên), HEAD Gia Hòa 1 (Bình Thuận).

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện nỗ lực to lớn mà còn là cam kết của mỗi HEAD trong việc góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân địa phương, xây dựng văn hóa giao thông cho cộng đồng, từ đó giảm thiểu tai nạn giao thông trên mọi miền Tổ quốc.