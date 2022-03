Honda Việt Nam vinh danh các sinh viên xuất sắc nhận học bổng 2021

Sau 6 tháng triển khai, Học bổng Honda 2021 (Honda Award) dành cho sinh viên chuyên ngành thuộc các trường đại học Việt Nam đã tìm ra những gương mặt xuất sắc.

Học bổng Honda (Honda Award) do Quỹ Honda (Honda Foundation), Công ty Honda Việt Nam (HVN) và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp triển khai từ năm 2006.

Học bổng do Quỹ Honda thành lập nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái tại các nước đang phát triển khu vực châu Á, bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia, Myanmar và Bangladesh.

Tại Việt Nam, qua 15 năm, học bổng được trao cho 146 thí sinh xuất sắc chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc các trường đại học lớn. Trong đó, 44 thí sinh tiếp tục nhận Học bổng Y-E-S Plus để học thạc sĩ/tiến sĩ hoặc thực tập tại các trường đại học, viện nghiên cứu Nhật Bản. Nhiều người trong số đó đã và đang theo đuổi con đường nghiên cứu hoặc công tác tại các viện, trường đại học, công ty lớn về khoa học, công nghệ tại Việt Nam, Nhật Bản và nhiều nước phát triển trên thế giới.

Với mong muốn mở thêm cơ hội cho sinh viên các chuyên ngành khác, từ năm 2020, HVN hợp tác NISTPASS và Bộ Giáo dục & Đào tạo mở rộng quy mô và chính thức đổi tên thành Học bổng Honda (Honda Award). Theo đó, đối tượng tham gia và cơ cấu học bổng cũng thay đổi.

Học bổng Honda tiền thân là Học bổng Y-E-S, dành cho các tài năng Việt trẻ.

Học bổng Honda hướng đến sinh viên 2 năm cuối hoặc mới tốt nghiệp trong năm 2021 thuộc 18 trường Đại học khối khoa học công nghệ và khối các ngành nghề khác với cơ cấu học bổng hấp dẫn.

Theo đó, sinh viên thuộc khối khoa học kỹ thuật có cơ hội nhận 3 suất Học bổng Honda Y-E-S (giải xuất sắc), mỗi suất gồm học bổng 70 triệu đồng và 1 xe máy Honda Vision. Trong 4 năm từ khi nhận học bổng, thí sinh có cơ hội nhận được thêm Học bổng Y-E-S Plus với các giá trị đa dạng phù hợp với nhiều dự định tương lai.

Cụ thể: Học bổng 235 triệu đồng khi tham gia nghiên cứu sau đại học hoặc tham gia thực tập tối thiểu 1 năm tại Nhật Bản, học bổng 165 triệu đồng khi tham gia thực tập tối thiểu 10 tuần đến dưới 1 năm tại Nhật Bản, học bổng 70 triệu đồng khi tiếp tục trở lại Nhật để nghiên cứu sau đại học.

Ngoài giải xuất sắc, ban tổ chức trao 100 giải khuyến khích là suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/giải.

Sinh viên thuộc các khối ngành khác có cơ hội giành 3 giải xuất sắc, mỗi giải gồm học bổng 20 triệu đồng và 1 xe máy Honda Vision; 80 giải khuyến khích là suất học bổng trị giá 8 triệu đồng/giải.

Thí sinh tham dự sẽ có cơ hội được trải nghiệm chương trình thực tập với môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp tại Công ty Honda Việt Nam. Tại đây, các thí sinh sẽ có cơ hội khám phá và phát triển tiềm năng bản thân từ công việc hàng ngày, cùng sáng tạo và chia sẻ niềm vui với tinh thần Honda.

Học bổng Honda 2021 được khởi động vào tháng 9/2021, nhận được sự quan tâm của đông đảo sinh viên cả nước. Sau gần 3 tháng phát động, văn phòng quản lý học bổng nhận về 917 hồ sơ của các bạn sinh viên với những thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội.

Sau vòng đánh giá hồ sơ diễn ra vào tháng 11/2021, 186 thí sinh xuất sắc được lựa chọn để bước tiếp vào vòng viết luận, với đề tài về các giải pháp cho xe máy tham gia giao thông tại đô thị lớn.

Sau Vòng viết luận, 30 thí sinh có kết quả tốt nhất được chọn tham dự vòng phỏng vấn. Nếu như ở vòng viết luận, các thí sinh có thời gian tìm hiểu, suy nghĩ và đưa ra đánh giá của mình về một chủ đề cụ thể, thì tại vòng phỏng vấn, các thí sinh phải thể hiện khả năng tư duy, lập luận cũng như kỹ năng thuyết trình, giao tiếp trước hội đồng tuyển chọn.

Sau 3 vòng tuyển chọn kỹ lưỡng, học bổng được trao cho 6 sinh viên xuất sắc.

6 gương mặt đã nhận được Học bổng Honda 2021. Ảnh chụp từ giao diện website.

“Honda Việt Nam hy vọng, với tinh thần không ngừng khám phá và chấp nhận thử thách, học bổng sẽ là động lực thúc đẩy để các bạn tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ, khẳng định bản thân và kiến tạo những giá trị hữu ích cho tương lai”, đại diện đơn vị chia sẻ.

Trên chặng đường hình thành và phát triển của Honda Việt Nam, công ty đã liên tục triển khai nhiều hoạt động đóng góp xã hội thiết thực ở các lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, hỗ trợ giáo dục và hỗ trợ cộng đồng. HVN cam kết không ngừng nỗ lực hơn nữa để trở thành công ty được xã hội mong đợi, góp phần tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.