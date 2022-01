Honda Việt Nam tuyên dương HEAD xuất sắc về đào tạo lái xe an toàn

Ngoài cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, Honda Việt Nam còn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và đào tạo lái xe an toàn cho người dân.

Đây là nỗ lực của Honda Việt Nam (HVN) nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho mọi người” vào năm 2030. Theo đó, với nỗ lực của HVN và hệ thống gần 800 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD), các chương trình tuyên truyền và hướng dẫn lái xe an toàn (LXAT) được triển khai mạnh mẽ.

Nhằm ghi nhận đóng góp của các cửa hàng trong hoạt động đào tạo LXAT, HVN đánh giá và tuyên dương các HEAD thuộc 3 miền Bắc - Trung - Nam có hoạt động tích cực nhất trong tháng 12 cũng như quý IV/2021.

HEAD Doanh Thu (Hà Nội) hướng dẫn lý thuyết cho khách hàng.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các HEAD linh hoạt chuyển đổi quy mô và loại hình đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Trong quý IV/2021, 1.184 chương trình đào tạo LXAT được tổ chức cho gần 109.000 học viên trên cả nước.

HEAD Lộc Thịnh #2 (Thừa Thiên Huế) hướng dẫn thực hành trên sân thực hành.

Tại miền Bắc, HEAD Doanh Thu (Hà Nội) là HEAD có hoạt động LXAT tích cực nhất với 21 chương trình được tổ chức cho hơn 415 khách hàng và người dân địa phương. Khu vực miền Trung ghi nhận HEAD Lộc Thịnh đứng thứ 2 (Thừa Thiên Huế) với 21 chương trình đào tạo cho 441 đoàn viên, học sinh trung học và người dân địa phương. Tại miền Nam, HEAD Phát Tiến đứng thứ 4 (TP.HCM) tổ chức thành công 17 chương trình cho 3.975 học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên.

HEAD Phát Tiến đứng thứ 4 (TP.HCM) hướng dẫn học viên đội mũ bảo hiểm.

Bên cạnh các hoạt động tư vấn LXAT trước khi giao xe (PDSA) và hướng dẫn luyện tập kỹ năng tham gia giao thông an toàn, trải nghiệm qua các tình huống giao thông trên máy tập lái xe (RT), các HEAD còn tích cực phối hợp HVN triển khai các chương trình đào tạo trong trường học dành cho học sinh tiểu học và trung học, phối hợp các tổ chức đoàn đội địa phương phổ biến kiến thức và luyện tập kỹ năng LXAT cho đoàn viên thanh niên.

HEAD xuất sắc trong tháng 12 và quý IV/2021 về hoạt động LXAT.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện nỗ lực mà còn là cam kết của mỗi HEAD trong việc góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người dân địa phương, xây dựng văn hóa giao thông cho cộng đồng, từ đó giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả nước.