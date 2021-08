Honda Việt Nam tuyên dương các HEAD đào tạo lái xe an toàn quý II

Honda Việt Nam tuyên dương các HEAD có thành tích xuất sắc trong chương trình tuyên truyền và xây dựng văn hóa tham gia giao thông cho người dân tại ba miền Bắc - Trung - Nam.

Giúp người dân nâng cao ý thức và bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông là mong muốn của Honda Việt Nam (HVN) ngay từ những ngày đầu có mặt trên thị trường. Hoạt động tuyên truyền, đào tạo lái xe an toàn nằm trong nỗ lực hiện thực hóa kỳ vọng đến năm 2030 sẽ “mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho mọi người” của hãng.

HEAD Việt Long (Bắc Ninh) tổ chức hướng dẫn lý thuyết lái xe an toàn cho người dân vào tháng 4.

Theo đó, gần 800 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) đã tổ chức các chương trình tuyên truyền và hướng dẫn lái xe an toàn cho người dân trong thời gian qua. Tổng cộng, các HEAD đã tổ chức xấp xỉ 780 chương trình với số lượng học viên gần 167.000 người. Cụ thể, con số ghi nhận tại miền Bắc là 291 chương trình (37,4%), 204 chương trình (26,2%) ở khu vực miền Trung và 284 chương trình (36,5%) tại các HEAD thuộc các tỉnh miền Nam.

Nhằm ghi nhận những đóng góp của các HEAD trong hoạt động đào tạo, HVN đã tiến hành đánh giá và tuyên dương HEAD thuộc 3 miền Bắc - Trung - Nam có hoạt động tích cực trong tháng 6 và quý II năm nay.

Buổi tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng giao thông cho học sinh tiểu học của HEAD Huỳnh Thành (Bến Tre) vào tháng 4.

Tại miền Bắc, HEAD Việt Long 1 (Bắc Ninh) là cửa hàng có hoạt động lái xe an toàn tích cực nhất, với 31 chương trình được tổ chức cho gần 800 khách hàng và học sinh các cấp. Khu vực miền Trung có HEAD Trung Hùng 1 (Bình Định) với 5 chương trình đào tạo cho gần 300 học sinh và người dân địa phương. Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong quý II tại miền Nam là HEAD Huỳnh Thành 1 (Bến Tre), với 10 chương trình triển khai cho gần 2.700 khách hàng và học sinh các cấp.

Riêng trong tháng 6, đại diện các HEAD tại ba miền có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn là HEAD Luyến Đào (Thanh Hóa), HEAD Thuận Phát (Khánh Hòa) và HEAD An Châu Dương (Đồng Tháp).

HEAD Trung Hùng tổ chức hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông cho người dân tại tỉnh Bình Định vào tháng 4.

Bên cạnh hoạt động tư vấn lái an toàn trước khi giao xe và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, các HEAD còn phối hợp HVN triển khai chương trình đào tạo tại trường học dành cho học sinh, kết hợp với các tổ chức đoàn - đội địa phương phổ biến kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên.

Những kết quả đạt được là nỗ lực và cam kết của các HEAD cùng HVN trong việc góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, xây dựng văn hóa giao thông cho cộng đồng và giảm thiểu tai nạn trên cả nước.