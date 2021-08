Honda Việt Nam triển khai giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non

Honda Việt Nam phối hợp Bộ GD&ĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức hội thảo “Tập huấn hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông - triển khai chương trình Tôi yêu Việt Nam” cấp mầm non.

Nhằm khuyến khích giáo viên củng cố kiến thức về an toàn giao thông (ATGT), từ đó truyền tải đến học sinh hiệu quả, hội thảo “Tập huấn hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông - Triển khai chương trình Tôi yêu Việt Nam” cấp mầm non năm học 2021-2022 được tổ chức trong 3 ngày 11-13/8. Hội thảo quy tụ gần 200 cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non tại 23 tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Ninh Bình, Bình Dương, Long An, Bình Thuận, Bến Tre...

Hội thảo thuộc khuôn khổ chương trình hướng dẫn về ATGT Tôi yêu Việt Nam phiên bản mới “Vui giao thông” dành cho trẻ lứa tuổi mầm non. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị tổ chức triển khai hình thức họp trực tuyến, thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ, giáo viên.

Honda Việt Nam phối hợp thí điểm chương trình đào tạo trực tiếp tại 15 trường mầm non năm học 2020-2021.

Người tham gia có cơ hội học tập, thảo luận nội dung đào tạo mới và trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy cho trẻ độ tuổi mầm non. Qua đó, thầy cô nâng cao chất lượng dạy, học ATGT. Bằng kiến thức mới tiếp nhận cùng kinh nghiệm sẵn có, giáo viên tổ chức các giờ học trên lớp cùng hoạt động ngoại khóa sôi nổi, bổ ích cho trẻ. Dự kiến, khoảng1,5 triệu em nhỏ thuộc hơn 5.000 trường mầm non được học, thực hành nội dung đào tạo ATGT của Tôi yêu Việt Nam phiên bản “Vui giao thông” năm học 2021-2022.

Honda Việt Nam kỳ vọng hội thảo tập huấn giúp cán bộ quản lý, giáo viên mầm non triển khai hiệu quả chương trình Tôi yêu Việt Nam nói riêng và hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ em nói chung. Từ đó, trẻ từng bước hình thành và nâng cao nhận thức về văn hóa tham gia giao thông an toàn.