Honda Việt Nam trao gần 1.600 giải tại 'ATGT cho nụ cười trẻ thơ'

Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức lễ trao giải hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp quốc gia dành cho giáo viên, học sinh tiểu học năm học 2021-2022.

“An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục an toàn giao thông (ATGT) dành cho học sinh bậc tiểu học do Công ty Honda Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban ATGT Quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp thực hiện từ năm 2008.

Chương trình được tổ chức nhằm trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn từ khi còn nhỏ, từ đó tự bảo vệ và phòng tránh tai nạn, góp phần tạo dựng xã hội giao thông lành mạnh tại Việt Nam. Đến nay, chương trình mở rộng quy mô ra toàn quốc với hơn 27 triệu lượt học sinh tiểu học được đào tạo về ATGT.

Nhằm tạo thêm hứng thú và khuyến khích thầy cô giáo cùng các em học sinh tích cực, chủ động tìm hiểu kiến thức về ATGT, hội giao lưu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” được tổ chức hàng năm.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các học sinh và giáo viên xuất sắc.

Năm học 2021-2022, hội giao lưu được phát động từ tháng 12/2021 đến hết ngày 20/4/2022 trên cả nước. Đây là sân chơi tìm hiểu kiến thức về luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như khuyến khích các em đưa ra những ý tưởng học tập, tuyên truyền về ATGT, thầy cô có sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy để chương trình giáo dục về ATGT thêm hấp dẫn và hiệu quả.

Sau 5 tháng phát động, ban tổ chức nhận về số lượng bài tham dự lớn nhất từ trước đến nay với hơn 2,8 triệu bài của học sinh (tăng 1,32 lần so với năm học 2020-2021) và hơn 250.000 bài của giáo viên (tăng gần 1,14 lần). Nhiều bài thi có chất lượng cao, được đầu tư công phu và sáng tạo, cho thấy sự quan tâm của giáo viên, học sinh về ATGT cũng như sức hút của cuộc thi ngày càng lớn.

Sau vòng 1, ban tổ chức đã chọn ra 27 học sinh và 30 giáo viên có bài thi xuất sắc. Đặc biệt, 30 giáo viên bước tiếp vào vòng 2 bằng cách thực hiện tiết giảng mẫu, quay video gửi ban tổ chức với nội dung xây dựng kế hoạch bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và giảng dạy thử nghiệm ở địa phương.

Kết thúc hội giao lưu, ban tổ chức chọn và trao giải cho những giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc. Cơ cấu giải thưởng gồm: 9 giải nhất, 18 giải nhì, 30 giải ba và 1.200 giải khuyến khích cho học sinh; 1 giải xuất sắc, 9 giải nhất, 20 giải nhì và 280 giải khuyến khích dành cho giáo viên.

Ông Motofumi Marutani - Phó tổng giám đốc Honda Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ.

Chiều 13/5, trước khi diễn ra lễ trao giải, 33 đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh thành, 30 giáo viên xuất sắc trong năm học 2021-2022 cùng 2 giáo viên xuất sắc hội giao lưu năm học 2019-2020, 2020-2021 cùng tham dự hội thảo giáo viên về đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học, cũng như trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy ATGT.

Tại đây, các thầy cô giáo có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ khó khăn và học hỏi kinh nghiệm giảng dạy ATGT, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy ATGT trong nhà trường.

Sáng 14/5, lễ tổng kết và trao giải hội giao lưu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2021-2022 được tổ chức với sự tham dự PGS.TS Trịnh Hoài Thu - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Motofumi Marutani - Phó tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam; đại diện lãnh đạo UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Ban ATGT và Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, PGS.TS Trịnh Hoài Thu đánh giá cao nỗ lực của Honda Việt Nam khi phối hợp triển khai mạnh mẽ hoạt động giáo dục ATGT trong trường học, góp phần nâng cao kiến thức về ATGT cũng như khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực hơn nữa trong các hoạt động tuyên truyền về ATGT tại địa phương.

PGS.TS Trịnh Hoài Thu trao giải tại hội giao lưu.

Trên chặng đường hơn 26 năm hình thành và phát triển, Honda Việt Nam luôn nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan Chính phủ triển khai hoạt động tuyên truyền, đào tạo về lái xe an toàn cho các đối tượng trên cả nước, trong đó chú trọng đến các em học sinh là thế hệ tương lai của đất nước.

Việc mở rộng triển khai chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” nói riêng và các chương trình giáo dục ATGT trong trường học nói chung là minh chứng cho sự đồng hành tích cực của Honda Việt Nam, nhằm trang bị cho các em học sinh kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cần thiết, góp phần giảm thiểu tai nạn.

Hoạt động này góp phần chung tay hiện thực hóa mục tiêu chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Chính phủ là không còn thương vong do tai nạn giao thông.