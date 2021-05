Honda Việt Nam tiếp tục tài trợ các đội tuyển bóng đá quốc gia

Người Việt Nam có niềm đam mê cuồng nhiệt với bóng đá. Đây không chỉ là bộ môn thể thao, mà còn trở thành chất xúc tác khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối và hòa chung nhịp đập con tim của gần 100 triệu người. Hình ảnh người dân ăn mừng chiến thắng với những kỳ tích gần đây, trong sắc đỏ ngập tràn, âm thanh náo nhiệt trên từng con phố là minh chứng cho tinh thần cuồng nhiệt ấy.

Với mong muốn tiếp tục đồng hành các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, chia sẻ tình yêu và ước mơ chiến thắng của người Việt cũng như chung tay vì nền bóng đá ngày càng phát triển, Honda Việt Nam (HVN) trở thành nhà tài trợ chính của đội tuyển bóng đá quốc gia nam, đội tuyển bóng đá quốc gia nữ và đội tuyển U23 Việt Nam giai đoạn 2021-2024.

Phát biểu về việc ký kết với Honda Việt Nam, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cho biết: “Đây là khoảng thời gian gian nan với bóng đá Việt Nam nhưng Honda vẫn sát cánh cùng chúng tôi. Điều này khẳng định niềm tin mãnh liệt của Honda dành cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ thiết thực của công ty với nền bóng đá Việt Nam nói chung và các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nói riêng. Chúng tôi tin đây là nguồn sức mạnh to lớn để bóng đá Việt Nam tiếp tục chinh phục ước mơ vươn ra châu lục và thế giới”.

Trước đó, HVN cũng là nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam và đội tuyển nam U22 Việt Nam giai đoạn 2019-2021 với 2 chiếc huy chương vàng tại SEA Games 30.

Ông Daiki Mihara, Tổng giám đốc HVN, chia sẻ: “Tôi và HVN có cơ hội tiếp tục hợp tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam với vai trò là nhà tài trợ chính của các đội tuyển bóng đá quốc gia. Đây là bước đi quan trọng của HVN trên con đường hỗ trợ, đồng hành các đội tuyển trong thời gian tới. Chúng tôi đặt mục tiêu góp phần vào những kỳ tích trên hành trình chinh phục giấc mơ vàng của nền bóng đá cũng như người hâm mộ Việt Nam”.

Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1996, HVN không ngừng phát triển và trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và ôtô uy tín. Trong giai đoạn 2020-2021, HVN chứng kiến những tác động không nhỏ của dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Là “công dân” của Việt Nam, HVN tuân thủ các quy định và hướng dẫn phòng chống dịch của Chính phủ, nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và giữ vững cuộc sống ổn định cho công nhân viên, cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, HVN có những hỗ trợ thiết thực góp phần đẩy lùi dịch Covid-19. Công ty mong muốn chia sẻ và chung tay tạo thêm nhiều giá trị mới ý nghĩa cho xã hội, đồng thời cam kết mang lại “cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái”, nhân rộng niềm vui của mọi người.