Honda Việt Nam tích cực đóng góp cho sự phát triển của thế hệ trẻ

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân do dịch Covid-19, Honda Việt Nam (HVN) có những hoạt động xã hội thiết thực và kịp thời, đặc biệt hướng tới nhóm thế hệ trẻ.

2021 là một năm biến động với nhiều diễn biến phức tạp do dịch Covid-19. Tuy nhiên, HVN vẫn tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng.

Hoạt động hỗ trợ cộng đồng

Nối tiếp các hoạt động ý nghĩa từ hai năm trước, năm 2022, bên cạnh việc tuân thủ quy định về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho công nhân viên công ty, HVN tài trợ hai máy xét nghiệm Covid-19, 10 máy trợ thở xách tay cho Sở Y tế tại Vĩnh Phúc và Hà Nam. Doanh nghiệp đồng thời ủng hộ 12 tỷ đồng cho quỹ vaccine phòng Covid-19, góp phần đưa vaccine đến gần hơn với người dân.

HVN ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

An toàn giao thông

Trong năm tài chính 2022, HVN tiếp tục phối hợp với các cơ quan Chính phủ, đại lý Honda ôtô và Honda HEAD triển khai mạnh mẽ, rộng khắp hoạt động tuyên truyền về kiến thức an toàn giao thông (ATGT) cũng như đào tạo kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) cho hàng triệu khách hàng và người dân cả nước.

Hoạt động này được triển khai đào tạo trong trường học với các chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”, “ATGT cho nụ cười ngày mai”, “Tôi yêu Việt Nam”, “Vui giao thông mùa 2”, tiếp cận hàng triệu trẻ em và học sinh trên toàn quốc.

Cùng với đó, HVN liên tục triển khai các chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên, người dân cả nước mang tên “Cùng Honda chắp cánh tương lai”, nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức và thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn kết hợp các HEAD và nhà phân phối Honda trên toàn quốc triển khai đào tạo kiến thức ATGT và kỹ năng LXAT cho đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Kết quả đạt được từ chiến dịch này là 49.200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên các cơ sở và trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, HVN triển khai phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an và Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo kỹ năng lái xe môtô, ôtô an toàn cho 351 cán bộ, chiến sĩ nòng cốt thuộc Cục CSGT và 150 cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục ký kết chương trình phối hợp cùng Cục CSGT triển khai các hoạt động về ATGT giai đoạn 2022-2024, tập trung vào hoạt động đào tạo, tuyên truyền ATGT, thống kê và phân tích dữ liệu tai nạn lao động cùng các hoạt động phối hợp khác.

Chung kết cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Với ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm tài chính 2022, HVN nỗ lực đào tạo cho 11.100 học viên các kỹ năng như đào tạo nâng cao kiến thức; kỹ thuật LXAT cho nội bộ nhân viên HVN; đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên; đào tạo cấp giấy phép lái xe ôtô, xe máy; phán đoán rủi ro khi tham gia giao thông cho người dân, khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

Với tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát, các hoạt động đào tạo sẽ được triển khai mạnh mẽ. Dự kiến số người được đào tạo trong năm tài chính 2023 khoảng 20.200 người.

Hoạt động hỗ trợ giáo dục

Trong các hoạt động đóng góp cho xã hội, hỗ trợ giáo dục là một trong những lĩnh vực được HVN chú trọng. Qua 15 năm tổ chức, học bổng Honda Award (tiền thân là Honda Y-E-S) tại Việt Nam đạt được những kết quả tích cực. Trong năm tài chính 2022, học bổng Honda nhận được 917 hồ sơ và dành tặng cho 6 sinh viên xuất sắc.

Cao đẳng Nghề Hà Nam đón nhận máy CNC do HVN trao tặng.

Năm qua, HVN đã trao tặng một ôtô Honda City và một máy CNC cho Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc; một ôtô Honda City, một mô hình động cơ ôtô, một máy CNC, một khung ôtô và một động cơ ôtô cho Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc; một máy CNC cho Cao đẳng Nghề Hà Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tặng 7 động cơ xe máy cho Cao đẳng Nghề Thái Bình, 7 động cơ xe máy cho Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cơ sở Xuân Hòa, 6 động cơ xe máy cho Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi Hưng Yên, 6 động cơ xe máy cho Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và 6 động cơ cho Trung cấp Nghề Thái Nguyên.

Hoạt động này góp phần hỗ trợ các trường nghề trong công tác giảng dạy - học tập, từ đó tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho các tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Năm tài chính 2023, HVN sẽ tích cực mở rộng phạm vi các hoạt động đào tạo nâng cao nhận thức về ATGT và kỹ năng LXAT, cũng như đẩy mạnh hơn nữa các chương trình giáo dục ATGT trong trường học trên cả nước. Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến học ý nghĩa để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.