Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm, nâng cao ý thức ATGT cho học sinh

Honda Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức lễ công bố chương trình trao tặng khoảng 620.000 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, 2 năm học 2022-2023 tại 3 thành phố lớn.

Chương trình được triển khai nhằm bảo vệ an toàn cho các em học sinh khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam (HVN) sẽ tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh.

Điều này góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Chính phủ đến năm 2045 “không còn tử vong do tai nạn giao thông (TNGT)”, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “không còn tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050”. Đây là năm thứ 4 chương trình được thực hiện sau thành công của 3 năm triển khai từ 2018 đến 2020.

Đại diện các bên nhấn nút phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm em học sinh năm học 2022-2023.

Lễ công bố được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo lái xe an toàn của HVN ở tỉnh Vĩnh Phúc. Buổi lễ có sự tham dự của ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia; ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Phan Thị Thu Hiền - Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải; Thượng tá Nguyễn Văn Chiêu - Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết TNGT, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; ông Tạ Đức Giang - Phó chánh văn phòng Ban ATGT TP Hà Nội; ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc - Chánh văn phòng Ban ATGT TP.HCM; ông Daiki Mihara - Tổng giám đốc HVN và các cơ quan thông tấn báo chí.

Đại diện các bên trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Tại buổi lễ, các bên thống nhất và ký kết biên bản ghi nhớ với 3 mục tiêu chính: 100% học sinh lớp 1 và lớp 2 tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ được nhận mũ bảo hiểm; tăng cường các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức ATGT, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh, đặc biệt là phụ huynh trong các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm; tối đa sự tham gia của phụ huynh trong các hoạt động đào tạo ATGT.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, tại mỗi sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm trong năm học 2022-2023, HVN sẽ phối hợp Ủy ban ATGT Quốc gia; Ban ATGT TP Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ; các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) cùng nhà trường triển khai hoạt động đào tạo ATGT giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Khuất Việt Hùng chia sẻ: “Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một trong những nội dung đáng chú ý là chiến lược đưa ra định hướng đến năm 2045 không còn tử vong do TNGT ở Việt Nam. Đây là 'khát vọng nhân văn, chính đáng' của mọi dân tộc trên thế giới. Nếu tất cả chúng ta đều hướng đến và tâm niệm khát vọng này, TNGT sẽ giảm, xuất phát từ hành động nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông".

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.

Ông Hùng hy vọng thông qua chương trình này, những chiếc mũ bảo hiểm không đơn thuần là vật dụng bảo vệ cần thiết, mà còn trở thành bạn đồng hành với các em, cũng như nhắc nhở người lớn về sự an toàn trước mỗi hành trình hướng tới tương lai tươi sáng, tốt đẹp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ông Daiki Mihara chia sẻ: “Phấn đấu trở thành 'Công ty được xã hội mong đợi' là tôn chỉ của HVN trong quá trình phát triển. Theo đó, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ mang lại sự hài lòng cho khách hàng, HVN nỗ lực hết mình chung tay cùng Chính phủ thiết lập những giá trị gia tăng thực chất cho xã hội và thế hệ kế cận, tập trung vào hai mục tiêu chính".

Ông Mihara cho biết hai mục tiêu này sẽ chính thức được công bố chi tiết trong lễ khánh thành khu trưng bày mới nâng cấp của HVN tại Vĩnh Phúc vào tháng 5/2023. Một là xây dựng định hướng để đạt mục tiêu trung hoà carbon vào năm 2050, hai là xây dựng chiến lược ATGT nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 “không còn tử vong do TNGT” của Chính phủ, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “không còn tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050”.

Ông Daiki Mihara - Tổng giám đốc HVN.

"Lễ ký kết trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn là một trong những hoạt động trọng tâm của HVN hướng tới mục tiêu quan trọng đó. HVN vinh dự khi được phối hợp Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai chương trình nhân văn và giàu ý nghĩa này. HVN cam kết đồng hành tích cực cùng Chính phủ và không ngừng tiên phong trong các hoạt động đẩy mạnh giao thông an toàn tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng chương trình tặng mũ bảo hiểm sẽ góp phần mạnh mẽ hiện thực hóa mục tiêu 'không còn tử vong do TNGT'”, ông Mihara phát biểu.