Honda Việt Nam tặng 36.000 mũ bảo hiểm cho học sinh tại Cần Thơ

Honda Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp tục trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và 2, đào tạo ATGT cho học sinh và phụ huynh tại Cần Thơ.

Ngày 18/3, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG) tổ chức sự kiện “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và 2 kết hợp đào tạo ATGT cho phụ huynh năm học 2022-2023” tại trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Đây là hoạt động tiếp theo trong chuỗi 1.400 chương trình trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho phụ huynh và học sinh tại 3 thành phố Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ.

Chương trình do Honda Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban ATGT QG triển khai với mục tiêu bảo vệ an toàn tối đa cho các em học sinh khi tham gia giao thông, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Chính phủ đến năm 2045 “Không còn tử vong do tai nạn giao thông” cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “Không còn tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050”.

Trước đó, sự kiện đầu tiên được tổ chức tại trường Tiểu học Phú Đô (Hà Nội) ngày 27/2 đã diễn ra thành công với sự đánh giá cao của các cơ quan chức năng, nhà trường và phụ huynh, học sinh.

Sự kiện tổ chức tại trường Tiểu học Ngô Quyền có sự hiện diện của ông Phạm Việt Công - Phó chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc Gia, ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ, ông Lâm Văn Tân - Phó bí thư Thành đoàn Cần Thơ, ông Mai Minh Ngoan - Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, trung tá Nguyễn Văn Trang - Phó phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ đường sắt, Công an TP Cần Thơ, các đại biểu đại diện lãnh đạo các sở và ông Motofumi Marutani - Phó tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam - cùng đông đảo cơ quan thông tấn báo chí.

Học sinh và phụ huynh được thực hành ATGT tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các học sinh trường Tiểu học Ngô Quyền đại diện cho học sinh lớp 1 và 2 toàn thành phố Cần Thơ nhận hơn 36.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ lãnh đạo công ty Honda Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia và các đại biểu.

Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo ATGT nhân văn, thiết thực, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro đã được triển khai tới hơn 1.200 học sinh và gần 400 phụ huynh.

Chương trình phổ biến về ATGT tập trung vào các nội dung: Các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách và tư thế ngồi trên xe máy/xe đạp an toàn cho học sinh, kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cơ bản cho phụ huynh.

Chương trình còn tăng cường loạt hoạt động tương tác giữa phụ huynh và học sinh như: Thực hành ngồi trên xe máy an toàn, thi vẽ/trang trí mũ bảo hiểm... cùng các hoạt động hấp dẫn và thiết thực khác như kiểm tra xe và thay dầu miễn phí, tặng voucher thay dầu.

Honda Việt Nam kỳ vọng sự kiện “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và 2 năm học 2022-2023” tại Hà Nội và Cần Thơ sẽ tiếp tục là đòn bẩy cho thành công của sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo an toàn giao thông tiếp theo tại TP.HCM.