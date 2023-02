Honda Việt Nam công bố kết quả kinh doanh ôtô năm 2022

Dù đối mặt nhiều thách thức do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Công ty Honda Việt Nam (HVN) vẫn đạt nhiều dấu ấn tích cực trong kết quả kinh doanh.

Trong năm 2022, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung trải qua nhiều thăng trầm sau đại dịch Covid-19, các thay đổi lớn về kinh tế - chính trị, hay ảnh hưởng tiêu cực do thiếu hụt nguồn cung và giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, HVN vẫn nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty được xã hội mong đợi.

Hoạt động kinh doanh ấn tượng

Từ tháng 1 đến tháng 12/2022, HVN đạt doanh số cộng dồn 30.645 xe, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Honda City thuộc top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2022 và top 3 phân khúc sedan hạng B với doanh số 14.696 xe. Honda CR-V nằm trong top 3 xe bán chạy nhất phân khúc Crossover cỡ C với doanh số 9.578 xe.

Honda City thuộc top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2022.

Để đạt được kết quả trên, HVN không ngừng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng khi những mẫu xe chất lượng tốt và giá thành hợp lý liên tục được ra mắt trên thị trường Việt Nam, nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng cũng như giới mộ điệu.

Đầu tiên phải kể đến Honda Civic thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới. Từ khi ra mắt vào tháng 2/2022, mẫu xe đã nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ phong cách thể thao, tối giản, tập trung vào người lái. Mẫu xe trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo mang đến cảm giác phấn khích sau vô lăng, đi cùng nhiều trang bị như hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing cho tất cả phiên bản, hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda Connect trên phiên bản RS.

Honda Civic thế hệ thứ 11.

Trong năm 2022, Honda Civic được vinh danh 3 giải thưởng trong phân khúc sedan hạng C gồm “Ôtô của năm 2022” của báo điện tử VnExpress, “Xe của năm 2022” do liên minh OtoFun-OtoSaigon tổ chức và giải “Vô lăng xe phổ thông 2022” do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức.

Tiếp theo là Honda HR-V thế hệ thứ 2 hoàn toàn mới. Honda HR-V thế hệ mới ra mắt tháng 6/2022 với 2 phiên bản RS & L gây ấn tượng với khách hàng bằng sự lột xác về thiết kế, cùng những cải tiến vượt bậc về công nghệ, tiếp tục nâng chất thể thao của Honda HR-V lên một tầm cao mới với các giá trị cốt lõi. Cụ thể gồm: Vận hành vượt trội với động cơ 1.5L VTEC Turbo, áp dụng công nghệ với hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda Connect (trang bị trên phiên bản RS).

Sự kiện ra mắt Honda HR-V mới.

Sau màn ra mắt của phiên bản RS và L, tháng 12/2022, Honda HR-V thế hệ thứ 2 phiên bản G chính thức trình làng, hoàn thiện chuỗi phiên bản mang tính biểu tượng của HR-V. Phiên bản G của Honda HR-V nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khách hàng và giới mộ điệu với mức giá hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong phân khúc.

Honda HR-V được vinh danh giải thưởng “Xe của năm 2022” cho phân khúc Crossover cỡ B do báo VnExpress tổ chức. Đồng thời, Honda HR-V cũng đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi ASEAN NCAP.

Tháng 10/2022, HVN cũng ra mắt mẫu xe thể thao mang tính biểu tượng của Honda - Honda Civic Type R thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới, lần đầu xuất hiện ở thị trường Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Honda Civic Type R thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam với thông điệp “Bứt tốc vượt đỉnh” tại Triển lãm Vietnam Motor Show (VMS) 2022.

Civic Type R thế hệ mới mang đến trải nghiệm tốc độ ấn tượng nhờ trang bị khối động cơ tăng áp 2.0L VTEC Turbo, áp dụng hệ thống hộp số sàn 6 cấp được nâng cấp, kết hợp hệ thống vù ga tự động - Rev match system. Xe đảm bảo mức độ an toàn cao cho người cầm lái nhờ nâng cấp thiết kế khí động học của xe, sử dụng công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda Connect, ứng dụng Honda LogR dành riêng cho mẫu xe Civic Type R.

Chiến dịch trải nghiệm đa sắc thái

Tạo nên kết quả kinh doanh ấn tượng của HVN không thể bỏ qua chuỗi chiến dịch lái thử ấn tượng. Với chiến dịch “Feel the performance”, Honda Việt Nam tiếp tục hành trình lan tỏa niềm vui cầm lái đến nhiều khách hàng trong cả nước bằng chuỗi sự kiện lái thử đặc biệt phối hợp hệ thống nhà phân phối ôtô Honda trên toàn quốc.

Đến với các sự kiện lái thử, khách hàng có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn khả năng vận hành ấn tượng của các dòng ôtô Honda, cũng như khám phá những tính năng nổi bật nhất của từng sản phẩm và nhận phần quà hấp dẫn. Từ ngày bắt đầu triển khai chiến dịch cuối năm 2020 đến hết tháng 12/2022, tổng cộng đã có 797 sự kiện lái thử được tổ chức thông qua các nhà phân phối trên toàn quốc và thu hút hơn 47.000 khách hàng tham gia.

Ngoài ra, tháng 8/2022, hành trình “Honda RS Touring 2022” được tổ chức, tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với các mẫu xe RS (Road Sailing) gồm HR-V RS, Civic RS và City RS. Với thiết kế trẻ trung, chất thể thao mạnh mẽ cùng khả năng vận hành êm ái, các mẫu xe RS mang đến cho người sử dụng trải nghiệm cầm lái khác biệt trên từng cung đường.

Trở lại sau hơn 2 năm diễn ra đại dịch Covid-19, HVN đã tham gia triển lãm “Vietnam Motor Show 2022” với thông điệp “Hứng khởi vươn tầm”. HVN mang đến cho khách tham quan một không gian hiện đại, đậm tính thể thao và công nghệ cùng những trải nghiệm độc đáo, thú vị qua việc trưng bày đa dạng mẫu xe ôtô thuộc các phân khúc, cùng những mẫu xe phân khối lớn mạnh mẽ lần đầu xuất hiện. Gian hàng Honda đã thu hút hàng trăm lượt khách tham quan trong 5 ngày tổ chức.

Mạng lưới phân phối rộng khắp, hậu mãi chất lượng

Trong năm 2022, HVN mở thêm 4 đại lý, nâng tổng số nhà phân phối trên toàn quốc lên con số 46. Đồng thời, nhằm mang đến hình ảnh Honda mới mẻ, độc đáo và chuyên nghiệp, HVN áp dụng bộ nhận diện thương hiệu theo tiêu chuẩn mới. Bằng việc làm mới thiết kế và quy trình vận hành áp dụng từ 2022, từ việc cải thiện tầm nhìn và trải nghiệm khách hàng bên ngoài đến kiến tạo không gian mở, sang trọng bên trong, Honda Việt Nam muốn mỗi đại lý Honda đều là điểm đến thú vị của khách hàng.

Thiết kế bên ngoài HVN chú trọng hơn vào việc cải thiện tầm nhìn để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Luôn đặt sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí hàng đầu, HVN cũng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đảm bảo khách hàng nhận được sự phục vụ tốt nhất. HVN thực hiện mục tiêu này nhờ công nghệ hiện đại, phát triển các ứng dụng, tiện ích kết nối quản lý hoạt động của phương tiện và người dùng như My Honda+, Honda Connect.

HVN cũng cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng bằng việc đặt họ làm trung tâm, áp dụng nghệ thuật chăm sóc khách hàng của người Nhật "Omotenashi", đồng thời nâng cao tay nghề và kỹ năng của đội ngũ nhân viên qua việc tổ chức các cuộc thi nội bộ.