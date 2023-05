Honda Việt Nam bán ra 25.808 ôtô trong năm tài chính 2023

Năm tài chính 2023 (4/2022-3/2023), doanh số bán ôtô của Honda Việt Nam (HVN) đạt mức 25.808 xe, tăng 7% so với năm tài chính 2022.

Trong đó, doanh số bán ôtô tháng 3 là 1.489 xe, tăng 7,5% so với tháng trước.

Ra mắt các mẫu xe mới

Trong năm tài chính 2023, HVN tiếp tục ra mắt các mẫu xe mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng với chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý. Vào tháng 6/2022, HVN ra mắt Honda HR-V thế hệ thứ 2 hoàn toàn mới.

Tháng 6/2022, Honda Việt Nam ra mắt mẫu xe HR-V thế hệ 2 hoàn toàn mới.

Tiếp đó vào tháng 10/2022, lần đầu tiên ở thị trường Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, HVN ra mắt Honda Civic Type R thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới. Đến tháng 12/2022, Honda HR-V thế hệ thứ hai phiên bản G chính thức được ra mắt, hoàn thiện chuỗi phiên bản mang tính biểu tượng của HR-V với mức giá hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong phân khúc.

Năm tài chính 2023 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực không ngừng của HVN nhằm tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng khách hàng về các giá trị cốt lõi của thương hiệu Honda ôtô: Thiết kế thể thao, vận hành mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và an toàn vượt trội.

Các sự kiện trải nghiệm lái thử cho khách hàng

Nhằm mở rộng cơ hội trải nghiệm khả năng vận hành cốt lõi của các sản phẩm ôtô Honda cũng như lan tỏa niềm vui cầm lái đến nhiều khách hàng trên cả nước, HVN tiếp tục triển khai chiến dịch “Feel the Performance”. Điểm nhấn của chiến dịch là chuỗi sự kiện lái thử do HVN phối hợp với hệ thống nhà phân phối ôtô Honda tổ chức trên toàn quốc.

Đến với chuỗi sự kiện lái thử “Feel The Performance”, khách hàng sẽ trải nghiệm các bài thử được thiết kế riêng biệt với tất cả mẫu xe của Honda nổi bật về khả năng vận hành, hay những bài trải nghiệm tính năng an toàn với gói công nghệ tiên tiến Honda Sensing được thiết kế đặc thù. Từ ngày bắt đầu triển khai chiến dịch là tháng 11/2020 đến hết tháng 3 vừa qua, tổng cộng có 979 sự kiện lái thử được tổ chức thông qua các nhà phân phối trên toàn quốc, thu hút hơn 56.200 người tham gia.

Thông qua chuỗi sự kiện “Feel the Performance”, khách hàng có dịp lái thử và trải nghiệm nhiều mẫu xe của Honda Việt Nam.

Tháng 8/2022, hành trình trải nghiệm và cảm nhận DNA thể thao của Honda qua các dòng xe RS (Road Sailing) đã được tổ chức với tên gọi “Honda RS Touring 2022”.Tháng 10/2022, HVN mang tới cho khách tham quan một không gian cao cấp, giàu tính thể thao và công nghệ tiên tiến thông qua việc trưng bày đa dạng mẫu ôtô thuộc các phân khúc cùng những mẫu xe phân khối lớn mạnh mẽ lần đầu xuất hiện tại triển lãm Vietnam Motor Show 2022.

Loạt giải thưởng ghi nhận nỗ lực

Những sản phẩm của HVN đã được khách hàng Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao dựa trên những giá trị cốt lõi, lý tưởng và sứ mệnh mà công ty đề ra khi phát triển sản phẩm. Minh chứng cho điều này là những giải thưởng do người dùng cũng như giới chuyên môn bình chọn.

Cụ thể, Honda Civic nhận giải thưởng trong phân khúc sedan hạng C gồm“Ôtô của năm 2022”của VnExpress. Ngoài ra, dòng xe này còn nhận được hai danh hiệu “Vô lăng xe phổ thông 2022” do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức; “Xe được yêu thích nhất” phân khúc xe gầm thấp cỡ C tại lễ công bố danh hiệu “Xe của năm 2023” do Otosaigon và Otofun tổ chức.

Trong khi đó, Honda HR-Vđược vinh danh giải thưởng “Xe của năm 2022” cho phân khúc Crossover cỡ B và nhận danh hiệu “Xe được yêu thích nhất” phân khúc xe Crossover cỡ A-B. Đồng thời, xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi ASEAN NCAP. Với Honda City, xe nhận danh hiệu “Xe được yêu thích nhất” phân khúc xe gầm thấp cỡ B.

Thêm 4 nhà phân phối đạt chuẩn 5S

Nhằm mang tới hình ảnh Honda mới mẻ, độc đáo và chuyên nghiệp đến khách hàng, Honda Việt Nam chính thức áp dụng bộ nhận diện thương hiệu theo tiêu chuẩn đại lý mới. Với những tiêu chuẩn mới về thiết kế và quy trình vận hành được áp dụng từ tháng 4/2022, thông qua những cải thiện về tầm nhìn và trải nghiệm khách hàng bên ngoài đến kiến tạo không gian mở, thoải mái nhưng sang trọng, tinh tế bên trong, HVN mong muốn mỗi đại lý Honda đều sẽ là điểm đến thú vị của khách hàng.

Năm tài chính vừa qua, HVN cũng chính thức đưa vào hoạt động thêm 4 nhà phân phối ôtô đạt tiêu chuẩn 5S, nâng tổng số nhà phân phối ôtô của HVN trên cả nước lên 46. Đây là những nhà phân phối ôtô Honda tiên phong áp dụng tiêu chuẩn đại lý mới được phát triển dựa trên bộ tiêu chuẩn của Honda toàn cầu và chuẩn hóa riêng cho thị trường Việt Nam.

Luôn đặt sự hài lòng khách hàng là tiêu chí hàng đầu, Honda Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đảm bảo khách hàng sẽ luôn nhận được sự phục vụ tốt nhất.