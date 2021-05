Honda SH 2019 cao hơn 70 triệu đồng so với giá đề xuất

Giá xe Honda SH 2019 đầu tháng 5 tăng 4-5 triệu đồng, chênh cao nhất tới 72 triệu đồng so với giá đề xuất.

Dù không còn được lùng sục, săn tìm như vài tháng trước nhưng giá Honda SH 2019 bất ngờ tăng trở lại, cao hơn so với tháng trước 4-5 triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản SH 150 CBS 2019 đang có giá bán 145 triệu đồng, tăng hơn 3 triệu đồng so với tháng trước. Giá bán của phiên bản 150 ABS 2019 cũng bất ngờ tăng mạnh thêm 5 triệu đồng so với tháng trước lên 155 triệu đồng, chênh tới gần 72 triệu đồng so với mức giá đề xuất.

Honda SH 2020 đã được người dân chú ý nhiều hơn.

Nhân viên bán hàng tại đại lý Honda Kường Ngân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Hiện tại, đa số những người đặt tiền mua SH 2019 tại cửa hàng mình đều đắn đo rất kĩ bởi giá của bản 2019 chênhh tới hơn 40 triệu đồng so với phiên bản 2020 dù là phiên bản cũ hơn".

Khi được hỏi về khả năng giảm giá mạnh để bán nốt hàng tồn kho hay không, nhân viên này nói: "Giá bán SH 2019 thời gian tới cũng sẽ rất khó giảm nhiều do số lượng xe mới trên thị trường còn lại rất ít, các đại lý còn xe cũng không cần bán gấp, xe chưa bán được thì vẫn sẽ còn ở đấy".

Phiên bản SH 2020 độ nhập với dàn áo khá lạ mắt đang có giá bán 122 triệu đồng.

Trái ngược với giá bán của SH 2019, giá bán của mẫu xe SH 2020 đầu tháng này lại đang có xu hướng giảm khá mạnh từ 2 - 3 triệu đồng so với tháng trước. Trong khi Honda SH 125 CBS 2020 vẫn giữ nguyên giá bán 80,5 triệu đồng thì SH 125 ABS 2020 giảm mạnh 2 triệu đồng xuống còn 88 triệu đồng.

SH 150 CBS 2020 cũng giảm nhẹ 500.000 đồng so với tháng trước xuống còn 97 triệu đồng. Tương tự, SH 150 ABS 2020 giảm hơn 1,5 triệu đồng và hiện có giá bán là 108,5 triệu đồng.

Tại một đại lý Honda HEAD ở Mỹ Đình (Hà Nội) xuất hiện một phiên bản SH khá độc đáo. Bên trong phiên bản này vẫn là khối động cơ và những tính năng mới của Honda SH 2020, tuy nhiên ở bên ngoài lại được khoác lớp áo của Honda SH 2019 nhập lạ mắt, giá bán của mẫu xe này ở mức 122 triệu đồng.

Nhân viên đại lý cho biết về mẫu xe này: "Là một chiếc xe độ nhập, phiên bản SH này vẫn có ngoại hình của các mẫu SH 150 đời trước, tuy nhiên những trang bị công nghệ thì được giữ nguyên, không hề bị thay đổi một chút nào bên trong".

"Khách hàng cũng yên tâm khi mua xe bởi đăng kí và độ an toàn của xe cũng vẫn xe như mẫu SH 2020 đang được bán hiện tại. Hơn nữa xe cũng sẽ được bảo hành trong vòng 3 năm, giá lại không bị tăng quá cao so với những phiên bản SH 2019".