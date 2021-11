‘Honda Sensing là yếu tố quyết định để tôi chọn mua CR-V 2020’

Không chỉ ưu tiên cảm giác lái, anh Trần Trung - chủ xe Honda CR-V 2020 - tại Hà Nội luôn đề cao sự an toàn và thoải mái cho cả gia đình trong suốt quá trình sử dụng xe.

Từng lái thử qua rất nhiều dòng xe cũng như sở hữu một chiếc bán tải gần 5 năm, anh Trần Trung - một nhân viên văn phòng trẻ tại Hà Nội - chia sẻ với Zing về quyết định chuyển sang dùng Honda CR-V thế hệ mới nhất.

Honda CR-V 2020 không phải chiếc xe đầu tiên tôi sở hữu. Trước đó, tôi đã chọn mua một chiếc bán tải và sử dụng nó gần 5 năm. Việc lựa chọn xe bán tải không đến từ mục đích công việc. Vợ chồng tôi cùng bố mẹ có sở thích đi chơi xa vào cuối tuần, cũng như một tháng về quê khoảng 2 lần. Đó là lý do tôi lựa chọn một chiếc bán tải, có khả năng vượt địa hình khó, đồng thời chở được nhiều người và đồ.

Rõ ràng, chiếc bán tải tôi sở hữu đã đáp ứng mong muốn của gia đình khi chở đủ 4 người, cũng như mang được rất nhiều hành lý ở thùng hàng phía sau. Tuy nhiên, vì thiết kế khá đồ sộ nên việc di chuyển trong phố ít nhiều gặp khó khăn, hàng ghế sau khá đứng khiến bố mẹ tôi không thực sự thoải mái trong những hành trình dài. Sau gần 5 năm sử dụng, tôi quyết định tìm mua một mẫu xe khác.

Trong quá trình tìm mua mẫu xe mới, tôi tham khảo thông tin qua báo đài, mạng xã hội và ý kiến bạn bè. Mỗi người một ý và tôi thấy ai cũng tư vấn đúng. Từ phân khúc, giá bán, thiết kế, tính năng an toàn, độ bền, chi phí sử dụng, bảo dưỡng… có quá nhiều điều khiến tôi đắn đo. Tôi quyết định dành thời gian đến showroom để trực tiếp lái thử. Vì từng sử dụng xe gầm cao khá lâu, nên tôi thử lái các mẫu SUV đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Như mối duyên với CR-V, thời điểm tôi đang rất mong muốn đổi xe thì Honda Việt Nam ra mắt phiên bản mới của mẫu SUV này. Tôi lập tức đến showroom của Honda để tìm hiểu thêm thông tin. Thực tế, thiết kế nội ngoại thất của phiên bản mới chỉ khác đôi chút so với bản trước. Tuy nhiên, khi được nhân viên đại lý giới thiệu về hệ thống an toàn Honda Sensing được trang bị trên xe, tôi đã có ấn tượng đặc biệt.

Tôi cũng tham khảo nhiều trang quốc tế cũng như người từng sử dụng Honda Sensing, họ đánh giá rất cao độ tin cậy của hệ thống này. Và sau khi lái thử vài vòng, tôi đã quyết định chọn mua mẫu SUV 5+2. Honda Sensing là yếu tố quyết định để tôi chọn mua Honda CR-V 2020.

Honda Sensing là điều tôi ấn tượng cũng như tò mò nhất trên chiếc xe mới của mình. Thời gian đầu, tôi tìm hiểu rất nhiều về hệ thống Honda Sensing và cách vận hành. Dù đã được chia sẻ kỹ về hệ thống này, tôi vẫn bỡ ngỡ khi sử dụng trong 2 tuần đầu.

Tôi từng giật mình và thường xuyên bị hệ thống hỗ trợ giảm thiểu chệch làn nhắc nhở khi chuyển làn không xi-nhan ở dải tốc độ cao, hay hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh vào thời điểm sắp xảy ra va chạm. Nhờ những cảnh báo đó, thói quen lái xe của tôi đã thay đổi tích cực hơn: Chú ý bật xi nhan khi chuyển làn, giữ khoảng cách với xe phía trước.

Không mất quá nhiều thời gian, việc vận hành Honda Sensing đã trở nên đơn giản, giúp tôi yên tâm hơn rất nhiều khi chở gia đình trong những chuyến đi chơi xa.

Còn nhớ tuần đầu tiên mang xe về, trong quá trình sử dụng, tôi bị tập trung quá nhiều vào việc để ý xem chế độ vận hành như thế nào, cảnh báo ra sao mà không chú tâm nhìn đường. Bất ngờ khi trên đường đi làm, một chiếc xe phía trước phanh gấp, may mắn hệ thống CMBS đã kịp thời cảnh báo và phanh chiếc xe lại, tai nạn đáng tiếc không xảy ra. Rõ ràng khi gặp phải tình huống thực tế mới thấy hết tính hữu dụng của Honda Sensing.

Sau hơn một năm sở hữu Honda CR-V 2020, hệ thống Honda Sensing đã trở nên thân thuộc với thói quen lái xe của tôi. Bây giờ ra đường thiếu đi Honda Sensing, tôi sẽ không tránh khỏi cảm giác bất an.

Khi chuyển sang mẫu xe mới này, bố mẹ tôi ngồi ở hàng ghế sau khá thoải mái, di chuyển liên tục suốt một ngày mà không bị mệt như ngồi bán tải ngày trước. Đặc biệt, với việc vận hành Honda Sensing một cách thuần thục, cả gia đình cảm thấy yên tâm và thoải mái tận hưởng những chuyến đi hơn.

Chạy trên cao tốc trong những chuyến đi chơi cuối tuần, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LFS) giúp chiếc xe vận hành an toàn hơn. Gia đình chỉ có tôi lái xe, nên khi vào cao tốc, tôi như được thư giãn đôi chút.

Tôi có một trải nghiệm khá đáng nhớ khi sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC with LSF). Trong một lần chạy xe ra sân bay, vì sợ ảnh hưởng đến giờ khởi hành, tôi chạy xe nhanh hơn bình thường và không thực sự tập trung cao độ. Gần đoạn đường vào sân bay có biển báo giảm tốc từ 90-60 km/h nhưng tôi không để ý, rất may lúc đó tôi có sử dụng hệ thống ACC with LSF. Nhờ đó, khi xe phía trước phanh giảm tốc độ thì xe của tôi cũng phanh giảm theo và giữ khoảng cách an toàn. Nếu không có hệ thống này hoạt động, có thể lúc đó tôi đã va vào xe phía trước.

Bên cạnh đó, các tính năng khác trong hệ thống Honda Sensing giúp việc lái xe trở nên an toàn và thú vị hơn. Thời gian đầu sử dụng, đôi lúc tôi cũng thấy khó chịu khi chiếc xe liên tục cảnh báo, rung vô lăng khi chuyển làn ở tốc độ cao mà không xi-nhan. Sau đó, tôi chợt nghĩ nếu không phải tôi chủ động chuyển làn mà lơ đễnh chệch tay lái trong lúc buồn ngủ thì chiếc xe có thể cảnh báo, thậm chí, có thể điều chỉnh vô lăng đưa trở về làn đường đang chạy, đảm bảo an toàn.

Đi đường dài trên cao tốc, qua những đoạn quanh co, việc lái xe trở nên nhàn hơn nhờ hệ thống hỗ trợ giữ làn kích hoạt, giúp xe luôn di chuyển ở giữa làn đường. Nhờ sự hỗ trợ của các hệ thống này, thói quen lái xe của tôi được cải thiện, văn minh hơn rất nhiều.

Khi lái xe ban đêm, hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) phát huy tác dụng tối đa. Tầm quan sát của tôi được cải thiện rất nhiều. Ánh sáng là điều quan trọng nhất khi di chuyển trong điều kiện trời tối. Đèn pha tự động thích ứng nhận diện được điều kiện ánh sáng, xe đi ngược chiều để chuyển từ đèn chiếu xa sang chiếu gần. Khi ra khu vực ngoại ô, một số nơi điều kiện đường sá chưa tốt, đặc biệt là thiếu đèn chiếu sáng, xe tự động chuyển từ đèn chiếu gần sang đèn chiếu xa, giúp cải thiện tầm nhìn. Tuy nhiên, nếu bất chợt gặp xe đi ngược chiều, hoặc di chuyển đến khu vực có điều kiện ánh sáng tốt, đèn xe lại thay đổi phù hợp.

Công nghệ này giúp người lái nhàn hơn, thậm chí văn minh hơn. Không ít người đi trong phố mà quên không tắt đèn pha khiến người đi chiều đối diện cảm thấy khó chịu. Việc điều chỉnh độ sáng của đèn cũng góp phần giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng trong đô thị.

Tôi đánh giá khá cao hệ thống Honda Sensing vì sự kết hợp chính xác giữa camera và radar, giúp người sử dụng có những chuyến đi an toàn. Với Honda Sensing, tôi đã có những thay đổi tích cực về thói quen lái xe.

Sau một năm sử dụng, tôi đánh giá rất cao các tính năng an toàn. Honda Sensing xứng đáng nhận điểm 10. Nhưng để sử dụng tốt các tính năng này khi lái xe, chúng ta cần hiểu rõ và vận dụng linh hoạt theo thực tế, vì đây cũng chỉ là tính năng hỗ trợ lái xe an toàn, sự chủ động của con người vẫn là yếu tố then chốt để bảo vệ người lái và hành khách.

Hệ thống đánh giá điều kiện giao thông dựa trên thông tin và tín hiệu thu thập được từ camera và radar. Tuy nhiên, hoạt động thu thập dữ liệu có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết như mưa, sương mù hay vạch kẻ đường mờ…

Honda Sensing đã khá đầy đủ các tính năng an toàn. Thế nhưng, nếu được chia sẻ cùng các kỹ sư của Honda, tôi muốn họ sổ sung một số tính năng như sấy gương, cảnh báo điểm mù trên gương hay cảnh báo vật thể băng ngang khi lùi xe.

Có thể nói Honda Sensing giúp CR-V trọn vẹn hơn. Không chỉ vậy, thiết kế và cảm giác lái của mẫu SUV 5+2 này đã chinh phục cả gia đình tôi. Xe chạy khá bốc, tiết kiệm xăng, hệ thống treo êm ái, không gian rộng rãi. Độ hoàn thiện của các chi tiết nội thất cũng khá cao. Tôi hoàn toàn ưng ý với việc sở hữu chiếc CR-V và chắc chắn nếu có một người bạn nhờ tư vấn chọn xe, tôi sẽ không ngần ngại nói với họ rằng CR-V là lựa chọn đúng đắn.