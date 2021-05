Honda ra mắt máy bay cá nhân HondaJet Elite S, giá 5,4 triệu USD

HondaJet Elite S có trọng lượng cất cánh tốt hơn, màu sắc mới và những nâng cấp giúp chuyến bay an toàn hơn. HondaJet là một trong số ít hãng máy bay sử dụng giá treo động cơ Over The Wing (OTWEM). Thiết kế này nhận được một số giải thưởng sáng tạo hàng không.