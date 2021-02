Honda Jazz 2021 được ra mắt tại Singapore, giá thấp nhất 74.322 USD

Về an toàn, Honda Jazz 1.5 e:HEV Luxe là phiên bản duy nhất có hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing, gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, chức năng Stop and Go, hỗ trợ giữ làn đường. Những trang bị tiêu chuẩn khác gồm có 6 túi khí và hệ thống kiểm soát ổn định.