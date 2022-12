Honda HR-V thêm phiên bản giá rẻ tại Việt Nam, giá từ 699 triệu đồng

Vì là phiên bản giá rẻ, phiên bản này bị lược bỏ một số trang bị, tuy nhiên hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing vẫn được giữ lại.

Honda HR-V phiên bản G vừa ra mắt thị trường Việt Nam với giá bán từ 699 triệu đồng, thấp hơn 127 triệu đồng so với phiên bản HR-V L đã ra mắt trước đó.

Đồng thời nếu so với các mẫu xe cùng phân khúc, Honda HR-V G có giá thấp hơn 47 triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn Toyota Corolla Cross G và cao hơn 29 triệu đồng so với Hyundai Creta phiên bản Đặc biệt.

Phiên bản Giá bán Honda HR-V G 699 triệu đồng Honda HR-V L 826 triệu đồng Honda HR-V RS 871 triệu đồng

So với phiên bản HR-V L, HR-V G bị lược bỏ một số trang bị như ghế da thành ghế nỉ và vẫn chỉnh cơ, vô-lăng da thành vô-lăng urethan, cụm đồng hồ digital 7 inch thành hai đồng hồ analog kết hợp màn hình nhỏ, phía sau là ống xả đơn... Một số trang bị vẫn được giữ lại bao gồm đèn pha và đèn hậu LED, màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch, điều hòa tự động một vùng và chìa khóa thông minh có khởi động từ xa.

Tuy bị loại bỏ nhiều trang bị tiện nghi, HR-V G vẫn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing tương tự hai phiên bản HR-V L và HR-V RS. Hệ thống này bao gồm nhiều tính năng an toàn như hệ thống giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và giảm thiểu chệch làn, thông báo xe phía trước khởi hành…, giúp HR-V nhỉnh hơn các đối thủ như Creta hay Seltos về công nghệ an toàn.

Bên cạnh Honda Sensing, Honda HR-V G còn được trang bị hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và tính năng cảnh báo người ngồi sau. Tính năng này sẽ phát hiện nếu các cánh cửa sau bị mở hoặc đóng trước khi xe khởi động và cảnh báo để nhắc nhở người lái kiểm tra hàng ghế sau khi tắt máy cũng như tự động khóa cửa khi rời xe.

Về mặt hiệu năng, HR-V G được trang bị động cơ dung tích 1.5L, tuy nhiên là loại hút khí tự nhiên, khác với loại tăng áp đang được trang bị trên HR-V L và HR-V RS. Động cơ này cũng được trang bị trên mẫu sedan City, sản sinh công suất 119 mã lực và 145 Nm mô-men xoắn, kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Honda HR-V thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam từ tháng 6 năm nay. Đến tháng 11, doanh số của mẫu SUV cỡ B này đạt 2.207 chiếc và đang có dấu hiệu chậm lại do nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, Honda Việt Nam đã xác nhận nguồn cung của HR-V đang dần được cải thiện, dự kiến trở lại bình thường sau Tết Nguyên đán 2023.