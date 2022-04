Honda HR-V bị đánh giá tệ ở hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn

Mẫu xe đến từ Nhật Bản bị đánh giá "Tệ" của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS).

Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) vừa thực hiện một cuộc nghiên cứu, nhằm xác định những mẫu xe bán chạy nhất hiện nay có đang tuân thủ các quy định của nước này về tính năng cảnh báo thắt dây an toàn.

Cuộc nghiên cứu này cũng nhằm mục đích khuyến khích các nhà sản xuất ôtô tạo ra những tiếng chuông cảnh báo thực sự hữu dụng cho những khách hàng.

Điển hình Honda HR-V, mẫu xe Nhật Bản bị đánh giá "Tệ" về tính năng này. Theo báo cáo của IIHS, tiếng chuông cảnh báo vang lên rất nhẹ nhàng và hầu như không thể nghe thấy nếu bên trong cabin quá ồn. Tiếng chuông cảnh báo này cũng kéo dài 5 giây trước khi tạm dừng trong vòng 25 giây và sau đó kêu thêm 5 giây nữa.

Mặc dù cũng xuất hiện tiếng chuông cảnh báo, Honda HR-V lại không hiển thị chính xác vị trí ghế chưa thắt dây an toàn. Ngược lại, hai mẫu xe được đánh giá "Tốt" về tính năng này là Subaru Ascent và Subaru Forester.

Cụ thể, hai mẫu SUV này có tiếng chuông cảnh báo rất to và, đi kèm với cảnh báo thắt dây an toàn ở mọi vị trí trên bảng điều khiển trung tâm. Chỉ khi người ngồi trên xe thắt dây an toàn, tiếng cảnh báo mới ngừng lại.

Để được đánh giá "Tốt", tiếng chuông cảnh báo của một mẫu xe phải đủ lớn để có thể nghe thấy ở mọi vị trí bên trong cabin, đồng thời phải kéo dài 90 giây ở hàng ghế trước và 30 giây ở hàng ghế sau. Bất kỳ mẫu xe nào mà không có cảnh báo thắt dây an toàn cho hàng ghế thứ hai đều bị không đạt chuẩn đánh giá "Tốt".

Chia sẻ với IIHS, 50 người gần đây đã vi phạm luật liên quan về dây đai an toàn cho biết tiếng cảnh báo dai dẳng có hiệu quả hơn nhiều trong việc khiến họ phải thắt dây an toàn so với tiếng cảnh báo ngắn gọn.

Cơ quan này cũng phát hiện việc tiếng cảnh báo tốt hơn có thể giúp tăng nhận thức phải thắt dây an toàn đến 34%. Theo ước tính của IIHS, điều này cứu mạng 1.500 người mỗi năm.

"Hầu hết người Mỹ đều sử dụng dây đai an toàn, đặc biệt là ở ghế trước. Nhưng chỉ một phần nhỏ không sử dụng có thể khiến nhiều người tử vong. Điểm chung của 50% người lái và hành khách ngồi phía trước tử vong trong các vụ tai nạn vào năm 2019 là đều không thắt dây an toàn", Chủ tịch IIHS David Halkey cho biết.

Ông còn cho biết thêm nghiên cứu này cho thấy việc nhắc nhở thắt dây an toàn hiệu quả cũng có thể cứu sống nhiều người, đồng thời việc xếp hạng cũng giúp các nhà sản xuất để nhận ra tiềm năng phát triển tính năng này, bởi chỉ cần một số điều chỉnh đơn giản ở phần mềm có thể sẽ nâng một mẫu xe xếp hạng "Kém" lên xếp hạng "Ổn".