Honda HR-V 2022 tại Thái Lan có Honda Sensing và động cơ hybrid

Honda HR-V 2022 được trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing, bao gồm đèn pha tự động, điều chỉnh khoảng sáng gầm tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ xuống dốc và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Trang bị an toàn bị động gồm 6 túi khí, nhắc nhở thắt dây an toàn cả trước và sau.