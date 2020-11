Honda Forza 350 đầu tiên về Việt Nam, giá 299 triệu đồng

Với giá bán 299 triệu đồng, Honda Forza 350 rẻ hơn so với thế hệ Honda Forza trước đây, có giá bán tư nhân khoảng 340 triệu đồng. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh với BMW C 400 X, BMW C 400 GT trong phân khúc xe tay ga phân khối lớn tại Việt Nam.