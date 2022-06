Honda Civic RS 2022 - vẫn thể thao nhưng không chất như đời cũ

Honda Civic thế hệ mới được thiết kế để phù hợp cho số đông hơn với tầm nhìn cao cũng như nhiều tính năng an toàn hỗ trợ.

Honda Civic RS 2022 có xứng đáng với mức giá gần 900 triệu đồng? Civic RS thế hệ mới không còn phong cách thể thao như đời cũ, thay vào đó là nét thiết kế sang trọng hơn, đồng thời có thêm hệ thống an toàn Honda Sensing.

Honda Civic vốn được biết đến là dòng xe mang thiết kế thể thao trong nhiều thế hệ, thế nhưng Civic thế hệ 11 có vẻ như đã thay đổi hoàn toàn. Mẫu sedan hạng C nay đã trông điềm đạm hơn.

"Trưởng thành" về thiết kế

Honda Civic 2022 chắc chắn không phải là một chiếc xe mang thiết kế ấn tượng nếu so với đời cũ. Không khó để nhận ra Civic mới có những đường nét giống với City hay Accord.

Mẫu sedan hạng C đến từ Nhật Bản nay đã cho cái nhìn sang trọng hơn, mềm mại hơn. Thế nhưng sự sang trọng và mềm mại của Civic 2022 lại không thể hiện quá rõ như "đàn anh" hạng D Honda Accord.

Nếu là người yêu thích Honda Civic vì kiểu dáng thể thao, chắc chắn thế hệ 11 của chiếc xe này sẽ khiến bạn cảm thấy tiếc nuối. Ngay cả phiên bản thể thao nhất - Civic RS - cũng đã không còn chất thể thao mạnh mẽ ngay từ kiểu dáng bên ngoài.

Những chất thể thao còn "sót" lại trên Civic RS 2022 có thể nhìn thấy như bộ mâm 18 inch 5 chấu kép sơn đen mờ, cánh gió phía sau hay 2 lỗ thoát khí thải. Cá nhân tôi thấy phần đuôi mới trên Civic đã không còn thể hiện được chất trẻ trung như dáng fastback ở đời cũ.

Nếu như ngoại thất khiến tôi và không ít người dùng đắn đo khi lựa chọn, không gian khoang lái của Honda Civic 2022 lại mang đến cảm giác thích thú nhiều hơn đời cũ về mặt thiết kế.

Tôi bất ngờ với cách bố trí khe gió điều hòa ẩn phía sau lớp lưới dạng tổ ong, cách bố trí này tạo cho chiếc xe cảm giác khá thời trang cũng như nổi bật so với những mẫu xe Nhật Bản khác.

Phiên bản RS tôi cầm lái được trang bị màn hình tốc độ điện tử 10,2 inch với 2 chế độ hiển thị, nâng cấp này giúp việc cầm lái chiếc xe trở nên thú vị hơn. Màn hình thông tin trung tâm 9 inch không quá lớn nhưng vẫn chấp nhận được, tôi đánh giá cao màn hình này với màu sắc hiển thị tốt cũng như phản hồi mượt.

Nhờ trục cơ sở dài nhất phân khúc (2.735 mm) nên hàng ghế sau của Honda Civic ngồi khá thoải mái. Tuy nhiên sàn để chân bị nhô lên ở giữa khiến vị trí ngồi này hơi bất tiện, tôi nghĩ Honda nên cải tiến lại chi tiết này vì Civic sử dụng hệ dẫn động cầu trước chứ không phải dẫn động cầu sau.

Nhìn chung, Honda Civic thế hệ mới đã "trưởng thành" hơn ngay từ cái nhìn bên ngoài. Mẫu sedan vốn từng được biết đến là chiếc xe dành cho người trẻ thích thể thao nay đã chuyển thành chiếc ôtô dành cho người dùng phổ thông - cân bằng giữa thể thao và sự sang trọng.

Duy trì cảm giác lái thể thao

Đánh giá bằng mắt thôi chưa đủ, tôi bước lên xe và ngồi vào vị trí ghế lái để trải nghiệm cảm giác của Honda Civic 2022.

Cao, tầm nhìn thoáng là những điểm dễ dàng nhận ra ngay từ khi vừa đặt mình xuống ghế ngồi. Civic mới đã không còn ghế lái đặt thấp xuống phía dưới, thay vào đó là một vị trí lái không khác gì những mẫu xe khác như Hyundai Elantra hay Mazda3. Ngay cả khi chỉnh ghế lái xuống mức thấp nhất, vị trí này vẫn chưa đủ tạo cảm giác cầm lái thể thao như Civic đời cũ.

Tôi bắt đầu lăn bánh Honda Civic RS bằng chế độ Eco. Chế độ này cho cảm giác chân ga có độ trễ tương đối nhiều kết hợp cùng vô lăng nhẹ, điều này mang đến việc cầm lái ở tốc độ chậm trong phố khá thoải mái.

Hệ thống ga thích ứng ở tốc độ chậm hoạt động ổn định, camera quan sát nhận diện khá tốt nhiều loại phương tiện từ xe máy, ôtô cho đến xe tải. Tuy nhiên khi xe đã dừng hẳn và phương tiện phía trước bắt đầu di chuyển, tôi buộc phải đạp nhẹ chân ga hoặc gạt nút điều chỉnh tốc độ để hệ thống này hoạt động trở lại.

Một điểm trừ khiến tôi khó chịu trong quá trình sử dụng ga tự động là lực phanh khá gắt và đột ngột. Dù đã chỉnh mức khoảng cách an toàn xa nhất khi đi trên xa lộ, Civic vẫn tạo ra lực phanh khá mạnh khi phát hiện có phương tiện di chuyển cùng làn đường ở phía trước. Nhiều lần tôi buộc phải chủ động đạp phanh để không gây khó chịu cho những người ngồi trên xe.

Bỏ qua chế độ Normal, tôi chuyển hẳn sang Sport để trải nghiệm chất thể thao mà Civic mang lại. Không ít người vẫn còn hoài nghi về một chiếc xe được định vị là thể thao nhưng lại dùng hộp số CVT như Honda Civic.

Nói một cách khách quan thì hộp số CVT bất lợi hơn trước hộp số có cấp về khả năng tăng tốc lẫn cảm giác chuyển số. Honda đã khắc phục điều này bằng cách trang bị cho Civic lẫy chuyển số tay với các cấp số ảo, tất nhiên độ trễ khi đạp ga đột ngột vẫn dễ dàng được cảm nhận.

Hệ thống treo của Honda Civic thiên hướng thể thao cho cảm giác đầm chắc khi chạy nhanh cũng như đánh lái đột ngột, chiếc xe không mất quá nhiều thời gian để dập tắt các dao động. Bộ lốp Michelin Pilot Sport 4 với hông lốp mỏng cũng giúp giảm thời gian phản ứng mỗi khi đánh lái.

Nếu không phải là một người thích cầm lái xe thể thao, Honda Civic chắc chắn sẽ khiến bạn khó chịu với tiếng ồn. Phần lớn tiếng ồn không xuất phát từ động cơ hay ống xả, mà từ mặt đường truyền lên thông qua bộ lốp. Khi chạy ở tốc độ khoảng 100 km/h, cabin Civic ồn tương đương những chiếc xe hạng A.

Tất nhiên đó chỉ là mặt tiếng ồn, còn cảm giác chắc chắn của một chiếc sedan hạng C mang thiên hướng thể thao là nhỉnh hơn so với những mẫu xe cùng phân khúc, và vượt trội hoàn toàn so với các mẫu xe hạng A, hạng B trên thị trường.

Với những người thích chạy xe thể thao, có vẻ như Honda đã tìm cách chiều lòng họ bằng tiếng ồn của lốp xe, của tiếng động cơ và của mỗi lần đạp ga dứt khoát. Ở chiều ngược lại, những hành khách trên xe sẽ phải "chịu đựng" đôi chút nếu ở trên 1 chiếc Civic có chủ xe ưa tốc độ.

Kết luận

Nhìn chung Honda Civic nói chung và phiên bản RS nói riêng đều ít nhiều gặp phải những lời chê về mặt thiết kế, đặc biệt khi nhiều người yêu thích Civic vì đây là dòng xe mang phong cách thể thao.

Bù lại, Honda đã mang đến một Civic thế hệ 11 công nghệ hơn, sang trọng hơn và nhiều công nghệ an toàn hơn. Những đánh đổi này hoàn toàn có lý do, Honda muốn đẩy doanh số Civic cao hơn nữa thay vì chỉ tập trung vào một nhóm khách hàng ngách như trước đây.

Honda Việt Nam đang bán Civic với 3 phiên bản, trong đó phiên bản Civic RS có giá cao nhất 875 triệu đồng. So với những đối thủ như Hyundai Elantra hay Kia K3, Honda Civic có lợi thế về công nghệ, trang bị nhưng "yếu thế" hơn về mặt giá bán lẫn điểm trừ về khả năng cách âm.