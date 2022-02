Honda Civic 2022 có tạo được sức ép mới?

Honda Civic thế hệ thứ 11 có giá bán giảm đáng kể so với thế hệ trước, tuy nhiên mức giá này vẫn chưa thực sự cạnh tranh trong phân khúc.

Honda Civic thế hệ mới đã được ra mắt tại Việt Nam, xe vẫn có 3 phiên bản gồm E, G và RS, giá bán lần lượt là 730 triệu, 770 triệu và 870 triệu đồng, để có được màu ngoại thất đỏ hoặc trắng ngọc trai, người dùng phải chi thêm 5 triệu đồng. Mức giá của Honda Civic 2022 được xem là dễ tiếp cận hơn đời cũ, tuy nhiên đây vẫn là mẫu xe có giá bán cao nhất nhóm sedan hạng C.

Giá bán hấp dẫn hơn nhưng vẫn thiếu tính cạnh tranh

Ở đời 2022, Honda Civic có nhiều cải tiến nhưng giá bán mềm hơn so với đời cũ. Ngoại trừ bản E tăng nhẹ 1 triệu đồng, các bản G và RS rẻ hơn đời trước lần lượt 19 triệu đồng và 59 triệu đồng.

Honda Civic 2022 có kiểu dáng thuần sedan hơn đời cũ. Ảnh: Honda.

Nhưng nếu xét mặt bằng chung của nhóm sedan hạng C, giá bán này chưa thực sự cạnh tranh khi vẫn cao hơn nhiều đối thủ như Toyota Corolla Altis (733-771 triệu đồng), Mazda3 sedan (669-849 triệu đồng), Hyundai Elantra (580-769 triệu đồng) hay Kia K3 (559-689 triệu đồng).

Về mặt thiết kế ngoại hình, nội thất, trang bị tiện nghi và an toàn, Honda Civic 2022 đã được thay đổi đáng kể. So sánh giữa 2 thế hệ 10 và 11, có thể thấy Honda đã chịu lắng nghe ý kiến người dùng và ít "bảo thủ" hơn.

Kiểu dáng thuần sedan và đơn giản hơn, nhờ đó mà Honda Civic mới dễ tiếp cận với đa dạng khách hàng. Trong khi thế hệ cũ mang kiểu dáng lai coupe, nhiều đường nét góc cạnh và hướng về nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Nội thất được thiết lại theo hướng hiện đại hơn, nổi bật với những chi tiết trang trí họa tiết tổ ong. Kiểu thiết kế màn hình giải trí đặt nổi cũng là yếu tố cho thấy Honda đã nắm bắt xu hướng hơn.

Ngoài ra, cả 3 phiên bản của Honda Civic 2022 đều được trang bị hệ thống an toàn và hỗ trợ lái Honda Sensing, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát điểm mù. Xe cũng có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động.

Nội thất Honda Civic 2022 được thiết kế theo hướng hiện đại hơn.

Đối thủ đáng gờm nhất của Honda Civic chính là Kia K3. Mẫu xe từ Hàn Quốc có lợi thế về thiết kế đẹp, nhiều trang bị tiện nghi trong khi giá bán dễ tiếp cận hơn.

Điểm giúp Honda Civic 2022 nhỉnh hơn đối thủ chính là hiệu suất động cơ. Xe vẫn dùng động cơ 1.5L tăng áp và hộp số CVT nhưng đã được tinh chỉnh để có hiệu suất tốt hơn, với công suất 178 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 240 Nm từ 1.700-4.500 vòng/phút.

Mức hiệu suất này vượt trội đáng kể nếu so với Kia K3, mẫu sedan Hàn Quốc được trang bị động cơ 1.6L cho công suất 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 157 Nm, hộp số tự động 6 cấp.

Thậm chí động cơ 1.5L tăng áp trên Honda Civic mạnh hơn mẫu xe dùng động cơ 2.0L như Mazda3 sedan (153 mã lực và 200 Nm) và chỉ chịu thua Hyundai Elantra, với động cơ 1.6L tăng áp, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 256 Nm.

Đối với những khách hàng chú trọng vào hiệu suất động cơ, Honda Civic 2022 là một lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm sedan hạng C.

Như đã nói, giá bán của Honda Civic 2022 vẫn chưa thực sự khiến người dùng phải bất ngờ. Khả năng Honda Civic có thể trở thành "ông vua" doanh số trong phân khúc là không cao, nhưng với những thay đổi toàn diện, mẫu xe này sẽ tăng tính cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Sức ép từ những mẫu xe gầm cao cùng tầm giá

Ngoài những mẫu xe cùng phân khúc, Honda Civic 2022 cũng chịu sức ép cạnh tranh từ những mẫu xe gầm cao trong tầm giá dưới 900 triệu đồng. Thị hiếu người dùng ngày càng ưa chuộng các mẫu SUV/CUV, trong khi tầm giá dưới 900 triệu đồng có nhiều lựa chọn, điều này tạo thành áp lực không nhỏ đối với một mẫu sedan như Civic.

Có rất nhiều mẫu xe gầm cao cùng tầm giá với Honda Civic 2022 như Hyundai Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn (825 triệu đồng), Mazda CX-5 2.0L FWD Deluxe và 2.0L FWD Luxury (839-879 triệu đồng), Toyota Corolla Cross 1.8V (830 triệu đồng).

Honda Civic 2022 sở hữu thiết kế lịch lãm hơn. Ảnh: Honda.

Về mặt trang bị và hiệu suất động cơ, những mẫu SUV/CUV này tỏ ra thua thiệt so với Honda Civic 2022. Nhưng chính yếu tố gầm cao đã là một lợi thế nếu so với chiếc sedan hạng C. Tâm lý người dùng thường cho rằng xe sedan sẽ có những hạn chế khi đi trên những địa hình hơi phức tạp.

Trong những năm gần đây, thị phần của nhóm sedan hạng C đã bị thu hẹp đáng kể. Phần chia của xe gầm thấp hạng C từ hơn 12,8% tổng lượng ôtô du lịch bán ra trong năm 2019 giảm còn 9,47% vào năm 2020 và 7,02% ở năm 2021, theo số liệu của VAMA và TC Motor.

Người dùng Việt Nam đã và đang chuyển sang các lựa chọn xe gầm cao mới mẻ, hấp dẫn hơn ở tầm tiền 600-900 triệu đồng. Bằng chứng rõ rệt nhất là màn tăng trưởng như "vũ bão" của Kia Seltos và Toyota Corolla Cross. Trong top 10 xe bán chạy nhất các tháng, xe gầm cao cũng chiếm số lượng lớn.

Những nâng cấp, cải tiến trên Honda Civic 2022 là khá đáng kể, tính cạnh tranh cũng cao hơn. Civic nhiều khả năng sẽ là lựa chọn phù hợp với nhiều khách hàng hơn, và có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn trên đường phố, cùng với sự tăng trưởng chung của cả thị trường ôtô Việt.

Nhưng bấy nhiêu có lẽ là chưa đủ để Honda Civic trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, khi thị hiếu người dùng tại Việt Nam dần thay đổi, số đông chuyển sang chuộng xe gầm cao đa năng, linh hoạt hơn với sedan hay hatchback ở cùng tầm giá, cũng là một trở ngại lớn của Civic.