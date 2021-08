Honda Civic 2022 bản 5 cửa tại Nhật Bản có 8 túi khí, tự hành cấp độ 2

Bên trong Honda Civic bản EX, xe có sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, dàn âm thanh 12 loa của Bose, đồng hồ dạng màn hình LCD 10.2 inch. Ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện. Cả hai phiên bản EX và LX đều được trang bị hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing.