Honda CB1300 Super Four và Super Bol D'Or 2021 được ra mắt

Honda CB là dòng xe mang tính biểu tượng của hãng xe Nhật Bản. Với mục tiêu tạo ra mẫu môtô hiệu suất cao và dễ tiếp cận với người dùng, Honda đã ra mắt chiếc CB750 Four vào năm 1969 và gặt hái nhiều thành công. Để tiếp nối truyền thống đó, hãng vừa giới thiệu 2 mẫu Honda CB1300 Super Four và Super Super Bol D'Or 2021.

Honda CB1300 Super Four và Super Bol D'Or 2021 vừa được ra mắt tại Nhật Bản.

Là mẫu xe có động cơ lớn nhất trong số những mẫu môtô 4 xy-lanh nội địa, CB1300 được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 1.284 cc, phun xăng điện tử, cho công suất 111 mã lực.

Dù động cơ có dung tích lớn, CB1300 không được chế tạo để cho hiệu suất tuyệt đối, thay vào đó là khả năng di chuyển linh hoạt, có thể sử dụng hàng ngày.

Cả 2 mẫu xe đều có bản tiêu chuẩn và bản SP.

Thoạt nhìn, ngoại hình của Honda CB1300 mới khá giống với những mẫu xe giai đoạn cuối thập niên 1980, đầu 1990. Đều là những chiếc môtô mang tính biểu tượng, CB1300 Super Four và Super Bol D'Or mang kiểu dáng roadster đặc trưng với bình xăng giọt nước, đuôi xe và thân vỏ có thiết kế vuông vắn. Riêng bản Honda CB1300 Super Bol D'Or có phần chắn gió ở đầu xe, đèn pha góc cạnh.

Cả CB1300 Super Four và Super Bol D'Or đều có phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản SP với kiểu phối màu cao cấp hơn. Cả 2 mẫu môtô sử dụng chung khung giá đỡ đôi cho động cơ. Hệ thống treo khá thô sơ nhưng hiệu quả khi di chuyển trên phố, thậm chí là địa hình phức tạp.

Honda CB1300 Super Four và Super Bol D'Or 2021 là những mẫu môtô nội địa và chưa có kế hoạch bán ra tại những thị trường khác.

Giá bán của Honda CB1300 Super Four là 1,562 triệu yên (khoảng 15.000 USD ), phiên bản SP có giá 1,936 triệu yên ( 19.000 USD ). Trong khi đó Honda CB1300 Super Bol D'Or tiêu chuẩn có giá 1,672 triệu yên ( 16.000 USD ), bản SP có giá 2,046 triệu yên ( 20.000 USD ).

Như phần lớn dòng CB Super Four và Super Bol D'Or, cả 2 mẫu xe này chỉ là xe nội địa (JDM) và chưa có kế hoạch bán ra tại các thị trường khác. Tại Việt Nam, chiếc Honda CB1300 Super Four SP đầu tiên xuất hiện vào năm 2018 do một đại lý tư nhân nhập khẩu, giá bán 488 triệu đồng.