Honda Air Blade ra mắt phiên bản mới, giá từ 42 triệu đồng

Phiên bản Giới hạn được áp dụng cho 2 biến thể 125 cc và 150 cc, giá khởi điểm 41,99 triệu đồng.

Sau SH 125i/150i, Honda Việt Nam tiếp tục ra mắt phiên bản mới cho dòng xe Air Blade 125 và Air Blade 150 vào sáng ngày hôm nay (1/10). Như hầu hết phiên bản mới trước đây, Air Blade Giới hạn chỉ có những thay đổi về màu sơn thiết kế tem bên ngoài.

Honda Air Blade phiên bản Giới hạn sẽ được mang về các HEAD từ ngày 11/10.

Theo xu hướng chung ngày nay, phiên bản mới của Honda Air Blade được khoác lên lớp sơn màu xám, đi cùng là bộ tem phối màu cam/đen tạo điểm nhấn. Phần ốp phía sau được trang trí thêm dòng chữ "Special Edition" giúp người nhìn dễ dàng nhận biết đây là phiên bản giới hạn.

Tương tự các phiên bản còn lại, điểm phân biệt dễ nhất giữa Air Blade 125 và 150 nằm ở phần yên xe. Air Blade 125 có yên một màu, trong khi Air Blade 150 sử dụng yên xe 2 tone màu đen/nâu. Ngoài ra, Air Blade 150 còn có sẵn kính chắn gió trang trí phía trước cao hơn Air Blade 125.

Trang bị trên Air Blade Giới hạn không có gì đặc biệt, vẫn là hệ thống đèn chiếu sáng LED luôn bật, màn hình tốc độ LCD, chìa khóa thông minh... Đối với Air Blade 150, Honda Việt Nam bổ sung thêm tính năng phanh ABS trên bánh trước và cổng sạc USB ở hộc chứa đồ.

Động cơ dung tích 124,9 cc của Air Blade 125 có công suất 11,4 mã lực và 11,6 Nm, còn Air Blade 150 với khối động cơ 149,3 cc tạo ra 13 mã lực và 13,3 Nm. Xét về thông số, Air Blade 125 hoàn toàn vượt trội hơn đối thủ Yamaha FreeGo (9 mã lực, 9,5 Nm), trong khi bản 150 lại kém hơn Yamaha NVX (15,3 mã lực, 13,9 Nm).

Honda Việt Nam đưa ra giá bán cho Air Blade Giới hạn là 41,99 triệu đồng cho bản 125 và 55,79 triệu đồng cho bản 150. Mức giá này nằm giữa Air Blade Tiêu chuẩn và Đặc biệt.

Xét về giá bán, Honda Air Blade 125 và 150 đều có mức giá tương đối cao so với các đối thủ trực tiếp trong phân khúc. Yamaha FreeGo có giá 32,99-38,99 triệu đồng, thấp hơn 3,7-8,5 triệu đồng so với Air Blade 125. Đối với NVX, Yamaha Việt Nam đưa ra giá đề xuất là 52,24-54 triệu đồng, rẻ hơn 2,69-3,55 triệu đồng so với Air Blade 155.

Bảng giá Honda Air Blade tại Việt Nam.

Tóm lại, Honda Air Blade Giới hạn không có gì khác bản Tiêu chuẩn và Đặc Biệt ngoại trừ thiết kế bên ngoài. Cách làm này thường xuyên được sử dụng trên nhiều dòng xe máy khác trên thị trường, những thay đổi về tem và sơn tuy đơn giản nhưng cũng giúp cho sản phẩm được mở rộng thêm thị trường.

Anh Tuấn Linh, người dùng Air Blade 125, nhận xét thiết kế của Air Blade giới hạn có phần hơi màu mè, chỉ phù hợp với những khách hàng trẻ tuổi. "Lẽ ra Honda nên tập trung nâng cấp trang bị, chẳng hạn như bổ sung phanh ABS cho bản 125 thay vì chỉ thay đổi vẻ bề ngoài", anh chia sẻ thêm.