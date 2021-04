Hôn nhân 'vợ già chồng trẻ' trong showbiz chỉ là giả tạo?

Nghiên cứu cho thấy những mối quan hệ lệch tuổi, nhất là trong showbiz thường khó lâu bền.

Theo Korea Times, các cặp vợ chồng nổi tiếng thường được miêu tả có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Họ thường thể hiện tình cảm vô bờ bến với bạn đời thông qua các chương trình truyền hình.

Tuy nhiên, đời thực hoàn toàn khác xa với phim ảnh. Nhiều người nổi tiếng gần đây thẳng thắn thảo luận về các vấn đề hôn nhân. Họ tiết lộ sự thật mối quan hệ đang dần rạn nứt, nhất là những cuộc tình "vợ già, chồng trẻ".

Nghiên cứu khoa học cũng cho thấy hôn nhân lệch tuổi thường không kéo dài lâu. Những mối quan hệ này thường bị đánh giá tiêu cực. Sự khác biệt trong lối sống, suy nghĩ cũng góp phần không nhỏ dẫn đến rạn nứt.

"Chúng tôi giả vờ trước ống kính"

Trong tập mới nhất của chương trình Kang Ho Dong's Rice Heart phát sóng trên kênh SBS Plus, người mẫu Ji Yeon Soo mấp mé về cuộc hôn nhân trên bờ vực sụp đổ với chồng là Eli Kim - cựu thành viên nhóm U-Kiss.

Cô thú nhận họ chỉ đang diễn hôn nhân hạnh phúc trước ống kính. Cô cho biết bản thân có ý định tự tử khi Eli Kim đòi ly hôn. Ji Yeon Soo hiện 41 tuổi, cô lớn hơn chồng 11 tuổi. Họ kết hôn từ năm 2014 và đang trong giai đoạn ly thân.

Hôn nhân của Ji Yeon Soo và Eli Kim chấm dứt chỉ bằng cú điện thoại của chồng trẻ.

"Hiện tại tôi cảm thấy rất thoải mái vì có thể nói ra những điều này. Chúng tôi chỉ giả vờ như đang yêu trước ống kính và cho rằng mọi thứ đều ổn. Chúng tôi lợi dụng điều này và kiếm sống như những ngôi sao truyền hình thực tế. Chuyện hôn nhân của tôi gặp trắc trở từ lâu. Tôi đồng ý ly hôn vì muốn có cuộc sống hạnh phúc", cô nói trong chương trình.

Theo lời của Ji Yeon Soo, vợ chồng và con trai cô đã chuyển đến Mỹ sống. Riêng cô vừa trở lại Hàn Quốc không lâu để xin thẻ xanh cư trú tại xứ cờ hoa. Tuy nhiên, thời gian về nước cũng là lúc Eli Kim gọi cho cô và nói quyết định ly hôn.

"Tôi phải làm việc bán thời gian để trả nợ, song song đó là làm mẹ đơn thân. Tôi cũng từng là trụ cột chính của gia đình. Giờ đây tôi đã thấy thoải mái hơn", cô khẳng định.

"Chiêu trò" của hoa hậu Ham So Won

Ham So Won, 45 tuổi - nữ diễn viên kiêm Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 - cùng ông xã Trần Hoa (27 tuổi) cũng thường xuyên bị tố hôn nhân giả mạo, những gì vợ chồng họ đang thể hiện chỉ là thổi phồng, nhằm kiếm tiền dựa trên sự chú ý của dư luận.

Năm 2018, họ từng kết hôn, bất chấp sự phản đối của nhiều người vì chênh lệch đến 18 tuổi. Sau khi cưới, cặp "vợ già chồng trẻ" thường xuyên thể hiện tình cảm thông qua show truyền hình thực tế, sau đó là những lần cãi vã, tin đồn ly hôn, gương vỡ lại lành...

Nói cách khác, Ham So Won gây chú ý truyền thông không gì khác ngoài việc phơi bài đời tư trên sóng truyền hình. Vì vậy cô luôn đối mặt với thông tin thổi phồng đời sống hôn nhân để kiếm lợi.

Gần đây, TV Chosun xác nhận Ham So Won sẽ rời khỏi show Taste of Wife - nơi cô và ông xã kém tuổi Trần Hoa liên tục phơi bày góc khuất hôn nhân. Theo Korea Times, lý do chính cô dừng quay là vì trục trặc hôn nhân, sự giàu có của cả hai chỉ là thổi phồng.

Mối quan hệ giữa Ham So Won và Trần Hoa rạn nứt vì liên tục phơi bày đời tư trên truyền hình thực tế.

Trên mạng xã hội, không ít thông tin cho rằng biệt thự sang trọng được giới thiệu trên chương trình thực tế không thuộc về gia đình Trần Hoa. Cư dân mạng cho rằng Ham So Won đang lừa dối dư luận, cố tình dựng lên vỏ bọc lấy chồng hào môn người Trung Quốc, vẽ ra câu chuyện ngôn tình "hoa hậu tìm được hạnh phúc bên đại gia kém tuổi".

Hồi tháng 2, nữ diễn viên và ông xã kém 18 tuổi được cho là đã ly thân. Trần Hoa xếp hành lý đòi về Trung Quốc đoàn tụ với gia đình. Những thông tin trên được cho là có cơ sở vì gần đây không thấy chồng kém tuổi xuất hiện trong livestream của Ham So Won.

Khi được hỏi về chuyện gia đình gần đây, cựu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương liên tục né tránh. "Hình như So Won quan trọng hình ảnh của mình hơn cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ" là câu nói cộng đồng mạng dành cho nữ diễn viên.

Tuy nhiên, Ham So Won đã giải thích trên Instagram: "Trong một mối quan hệ lúc nào cũng có tốt - xấu, lúc thăng hoa lúc trầm lặng. Tôi vẫn muốn giữ lửa cho gia đình. Hãy tin tưởng và chờ tôi một thời gian".

Ham So Won cũng khẳng định lấy nhau vì tình yêu, không phân biệt tuổi tác, quốc gia. "Tôi phải mạnh mẽ để những suy diễn, bình luận tiêu cực của người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của mình", cô nói thêm.

Tỷ lệ chia tay của những cặp lệch tuổi

Hai chuyên gia Hugo Mialon và Andrew Francis từ Đại học Emory, Mỹ từng đưa ra nghiên cứu để chứng minh luận điểm "Sự chênh lệch về tuổi tác có tác động nhiều đến quan hệ của các cặp tình nhân, vợ chồng".

Trên khảo sát từ 3.000 người, nhóm nghiên cứu khẳng định chọn lọc đối tượng nghiên cứu đa dạng từ người đã kết hôn với đối tượng từng ly hôn, đưa ra số liệu khách quan và không đánh đồng, chỉ trích bất cứ ai.

Nghiên cứu của Đại học Emory, Mỹ cho kết quả: Những cặp vợ chồng lệch nhau từ 1-5 tuổi, tỷ lệ ly hôn là 3%. Con số này tăng lên 18% khi hai người lệch nhau khoảng 5 tuổi. 39% là tỷ lệ ly hôn của các cặp chênh nhau 10 tuổi. Và con số này lên đến mức 95% khi khoảng cách chênh lệch giữa hai vợ chồng khoảng 20 tuổi.

Nhóm các chuyên gia cũng phân tích nguyên nhân ly hôn của những cặp "vợ già chồng trẻ" hoặc ngược lại. Lý do lớn nhất dẫn đến những cuộc ly hôn là tư duy, lối sống khác biệt giữa hai thế hệ.

Nghiên cứu cho thấy hôn nhân của những cặp vợ chồng lệch tuổi thường khó lâu bền.

Trên thực tế, việc lệch nhau 2-3 tuổi đã có những suy nghĩ khác, chứ đừng nói đến việc lệch nhau hơn chục tuổi nhưng sống chung một nhà. Nhóm nghiên cứu gọi đây là "tác động của giai đoạn sống ảnh hưởng đến quan điểm, suy nghĩ giữa các thế hệ".

"Người ở tuổi 40 chắc chắn sẽ đối mặt với các vấn đề, mục tiêu, thậm chí suy nghĩ khác hẳn so với người đang ở độ tuổi 25. Các cặp vợ chồng lệch tuổi có thể cùng giải quyết mâu thuẫn nhưng quan điểm vẫn có nhiều khác biệt", nhóm nghiên cứu nói.

Một nguyên nhân khá phổ biến khiến các đôi lệch tuổi dễ tan vỡ là "mặc cảm xã hội". Nhóm chuyên gia từ Đại học Emory và Đại học Michigan, Mỹ cho rằng các cặp vợ chồng lệch trên 10 tuổi thường chịu nhiều ánh nhìn tò mò. Mối quan hệ này cũng dễ tan vỡ vì những lời bàn tán, tác động từ người xung quanh. Phản ứng xã hội kèm những bất đồng sẽ dẫn đến sự suy giảm về mặt tình cảm giữa những đôi tình nhân, vợ chồng lệch tuổi.