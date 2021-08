Hôn nhân không màu hồng của Jessica Alba

Nữ diễn viên tiết lộ tình cảm giữa cô và nhà sản xuất phim Cash Warren dần phai nhạt sau nhiều năm chung sống.

Ngày 1/8, theo Fox News, trong chương trình Before, While and After Baby, Jessica Alba tiết lộ đời sống hôn nhân không màu hồng như tưởng tượng.

"Tất cả chỉ hạnh phúc khoảng 2,5 năm đầu. Sau đó, tôi và chồng giống bạn cùng phòng", nữ diễn viên nói với Katherine Schwarzenegger.

Sao phim Dark Angel cho biết hôn nhân đi kèm với trách nhiệm. Mọi thứ trong cuộc sống với cô đều là thử thách. "Rõ ràng chúng tôi xem nhau như những người bạn. Đôi khi, tôi không cư xử tốt nhất cho chồng, anh ấy cũng vậy", Alba nói.

Jessica Alba cho rằng hôn nhân không phải màu hồng.

Nữ diễn viên khẳng định cô không thực sự hiểu cảm xúc của mình. Tuy nhiên, việc làm mẹ giúp cô duy trì mối quan hệ với nhà sản xuất Cash Warren.

Trước đó, trong talk show của Drew Barrymore, Alba cho rằng áp lực từ việc làm vợ, làm mẹ khiến cô không muốn nhìn mặt chồng.

"Tôi đã nói thật với chồng và các con là phải tạm rời xa họ. Tôi phải đi xa một tuần để nghỉ ngơi", cô nói với Drew Barrymore. Sao phim Sin City nói không biết đang khúc mắc chuyện gì, chỉ biết rằng không thể ở bên gia đình, nhìn mặt chồng và ba người con.

Nữ diễn viên chia sẻ cô đã chịu đựng đủ và mệt mỏi khi bị các con làm phiền lúc đang làm việc, trong khi chồng hiếm khi giúp đỡ cô mỗi khi cần. "Anh ấy thường biến mất mỗi khi tôi nhờ vả chăm sóc con", ngôi sao Mỹ tiết lộ.