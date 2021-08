Hôn nhân gây xôn xao của bảo bối nhan sắc Nhật Bản

Minh tinh Aoi Yu được mệnh danh là "nữ thần Nhật Bản" hay "bảo bối nhan sắc". Cô kết hôn với diễn viên hài Yamasato Ryota, gây xôn xao truyền thông châu Á.

Ngôi sao thực lực của màn ảnh Nhật Bản

Aoi Yu sinh năm 1985, gia nhập showbiz từ năm 1999 với vai trò người mẫu, nhưng phải tới năm 2001 mới nhận vai diễn đầu tiên trên màn ảnh. Ngay từ bộ phim đầu tay, Aoi Yu đã đảm nhận một vai diễn có sức nặng tâm lý, khó diễn trong All About Lily Chou-Chou. Mới 15 tuổi, cô đã hóa thân xuất sắc vào vai nữ sinh trung học bị ép bán dâm, từ đó chịu nhiều tổn thương cả về thể xác và tâm hồn. Đây cũng là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của Aoi Yu. Nối tiếp thành công của vai diễn đầu tay, cô tham gia các phim Hana and Alice, Honey and Clover, Osen, Hula Girls... Các tác phẩm đều được giới chuyên môn đánh giá cao, mang tới cho nữ diễn viên 36 tuổi các giải thưởng danh giá do Viện hàn lâm nghệ thuật cũng như các lễ trao giải uy tín trao tặng. Ngoài các tác phẩm trên, Aoi Yu còn góp mặt trong một số bộ live-action nổi danh châu Á như Rurouni Kenshin, Tokyo Ghoul. Minh tinh người Nhật còn là một trong những ngôi sao được yêu thích nhất ở Hàn Quốc.

Nữ thần mặt mộc

Nổi tiếng suốt 20 năm, Aoi Yu được người hâm mộ châu Á gọi bằng biệt danh "nữ thần Nhật Bản". Cô không chỉ được biết đến với kỹ năng nhập vai ấn tượng, mà còn nhờ nhan sắc đẹp mộc mạc nhưng không kém phần thu hút. Trong những năm đầu mới gia nhập showbiz, Aoi Yu được xem là gương mặt tiêu biểu cho vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, ngây thơ của thiếu nữ Nhật Bản. Bước qua ngưỡng cửa 30 tuổi, cô bắt đầu theo đuổi phong cách chín chắn, trưởng thành và thanh lịch hơn. Cô giữ mái tóc đen nguyên thủy, thường chỉ búi cao gọn gàng thay vì tạo kiểu cầu kỳ. Nữ diễn viên còn được gọi là "nữ thần mặt mộc" vì thường xuyên không trang điểm, thậm chí cả khi phải chụp ảnh tạp chí. Trong trường hợp phải trang điểm, Aoi Yu thường lựa chọn cách tô điểm nhẹ nhàng nhất có thể, với lớp nền mỏng (đôi khi vẫn thấy khuyết điểm trên da), không đánh phấn mắt và chỉ tô son bóng màu hồng nhạt. Người đẹp sinh năm 1985 cũng là người khởi đầu trào lưu thời trang mori girl - tức phong cách "tiên nữ rừng cây", đặc trưng của phong cách này là mặc quần áo nhiều lớp, váy dài, kết hợp mũ và khăn, trang phục mang màu sắc của thiên nhiên và được may từ chất liệu thân thiện với môi trường. Tới ngày nay, phong cách mori girl vẫn thịnh hành ở Nhật và được rất nhiều nữ sinh yêu thích.

Hôn nhân gây xôn xao ngành giải trí

Tháng 6/2019, Aoi Yu thông báo kết hôn với diễn viên hài Yamasato Ryota. Điều đáng nói là cho đến thời điểm công bố hôn lễ với báo chí, nữ diễn viên mới chỉ hẹn hò Ryota được 2 tháng. Tuyên bố của minh tinh 36 tuổi gây xôn xao truyền thông châu Á, thậm chí trở thành chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 5/6/2019. Người hâm mộ của cô nhận định Yamasato Ryota kém xa Aoi Yu cả về ngoại hình, danh tiếng và tiền tài. Bộ ảnh Aoi Yu để mặt mộc, khoác tay chồng dạo phố với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi đã khiến người hâm mộ tin rằng cô đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời.