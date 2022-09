Hôn nhân độc hại của Depp - Heard được dựng thành phim

Mark Hapka sẽ đóng vai Johnny Depp, Megan Davis hóa thân thành Amber Heard trong bộ phim "Hot Take: The Depp / Heard Trial".

Theo People, cuộc chiến pháp lý cũng như mối quan hệ đầy sóng gió của Johnny Depp và Amber Heard sẽ được tái hiện trên màn ảnh thông qua tác phẩm Hot Take: The Depp / Heard Trial.

Mark Hapka đóng vai Depp, Megan Davis được chọn hóa thân thành Heard. Về đội ngũ pháp lý, Melissa Marty thể hiện vai luật sư Camille Vasquez của Depp và Marry Carrig sẽ xuất hiện trong vai luật sư Elaine Bredehoft của Heard.

Phim do Guy Nicolucci viết kịch bản, Sara Lohman giữ vai trò đạo diễn. Adam Lewinson - Giám đốc nội dung của phim - chia sẻ với People: "Hot Take: The Depp / Heard Trial có 'Hot Take' trong tiêu đề là có lý do".

Cuộc chiến pháp lý giữa Amber Heard và Johnny Depp được dựng thành phim. Ảnh: AP.

Hot Take: The Depp / Heard Trial sẽ được phát hành trên nền tảng trực tuyến vào ngày 30/9. Do đó, đoàn phim đang tăng tốc quay hình và làm hậu kỳ. Phim hứa hẹn mang đến cái nhìn đặc sắc và sống động về câu chuyện của hai ngôi sao.

Giám đốc nội dung của phim nói thêm: "Vụ kiện Depp - Heard đã trở thành một phần của trào lưu văn hóa, vẽ nên bức tranh độc đáo được hàng triệu người thưởng thức trong mùa hè này".

Ngày 1/6, bồi thẩm đoàn ở Fairfax (bang Virginia, Mỹ) ra phán quyết Depp thắng kiện phiên tòa phỉ báng. Heard phải bồi thường cho chồng cũ 10,35 triệu USD . Nhưng vì thắng phản tố 2 tội danh, số tiền cô phải chuyển là 8,35 triệu USD .

Sau phán quyết này, Heard nói: "Tôi rất buồn vì đã thua kiện. Nhưng điều khiến tôi buồn hơn là dường như bản thân đã đánh mất quyền được phát ngôn một cách tự do và cởi mở với tư cách là công dân Mỹ".

Trong khi đó, Depp bày tỏ niềm vui khi chia sẻ: "Ngay từ đầu, mục đích của vụ kiện là tiết lộ sự thật, bất chấp kết quả ra sao. Nói lên sự thật là điều mà tôi nợ các con mình và những ai đang kiên định ủng hộ tôi. Tôi cảm thấy mãn nguyện khi cuối cùng mình đã hoàn thành được điều đó".

Gần đây, minh tinh Aquaman đệ đơn kháng cáo, châm ngòi cho cuộc chiến mới với chồng cũ.