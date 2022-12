Hôn nhân của Choo Ja Hyun sau vụ chồng lộ clip ngoại tình

Chia sẻ cuộc sống đời thường bên chồng là động thái chứng minh tình cảm khăng khít của Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang sau sóng gió hôn nhân.

Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang. Ảnh: Sina.

Ngày 26/12, QQ đưa tin nữ diễn viên Choo Ja Hyun đăng video tình cảm bên tài tử Vu Hiểu Quang. Nam diễn viên nhiều lần âu yếm vợ trước ống kính.

Đây là lần hiếm hoi người đẹp Hàn Quốc chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng kể từ khi Vu Hiểu Quang vướng ồn ào ngoại tình và phải hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Hành động của Choo Ja Hyun thay cho lời khẳng định quan hệ vợ chồng của họ vẫn tốt đẹp. Theo QQ, hôn nhân của Choo Ja Hyun không còn bị ảnh hưởng tiêu cực quá nhiều sau vụ việc Vu Hiểu Quang thân mật với cô gái lạ trong xe hơi.

Choo Ja Hyun tình cảm bên chồng sau ồn ào hôn nhân. Ảnh: Sina, QQ.

Dưới bình luận, nhiều người gửi lời chúc phúc hai nghệ sĩ. Trong đó cũng không ít khán giả khen ngợi đức tính bao dung, biết vun đắp hạnh phúc gia đình của Choo Ja Hyun. Trong vụ chồng lộ clip tình tứ với người phụ nữ lạ mặt, nữ diễn viên đứng ra bên chồng, mong dư luận bỏ qua cho hành vi vượt quá giới hạn với bạn khác giới của Vu Hiểu Quang.

Vu Hiểu Quang - Choo Ja Hyun công khai tình cảm vào năm 2015. Anh kém diễn viên xứ Hàn 2 tuổi. Năm 2017, cặp nghệ sĩ tổ chức hôn lễ. Một năm sau, họ đón con trai đầu lòng.

Tháng 7/2021, dư luận Trung Quốc xôn xao trước hình ảnh Vu Hiểu Quang có những cử chỉ thân mật với một cô gái sau khi rời quán bar. Trong những hình ảnh do phóng viên chụp được, nam diễn viên đã kéo cô gái ngồi lên đùi ngay khi họ vừa vào trong xe. Sự việc trên khiến Vu Hiểu Quang vướng nghi vấn ngoại tình, bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.

Đại diện công ty quản lý cho biết Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang, lấy làm tiếc vì sự vui đùa quá mức đã dẫn đến scandal. Chia sẻ với Sina, Vu Hiểu Quang nói anh sẽ cư xử cẩn trọng hơn để tránh hiểu lầm tương tự.

Choo Ja Hyun sinh năm 1979, khởi nghiệp diễn xuất ở Hàn từ năm 1996. Giai đoạn mới khởi nghiệp, cô được mệnh danh là "bom sex màn ảnh". Nữ diễn viên sẵn sàng đóng cảnh phim 18+.

Sự nghiệp nữ diễn viên có bước đột phá sau khi chuyển hướng sang Trung Quốc. Tại thị trường tỷ dân, cô ghi dấu ấn với loạt phim ăn khách như Sở Lưu Hương, Hoa hồng có gai, Mộc phủ phong vân, Hồ tiên...

Vu Hiểu Quang sinh năm 1981, là nhạc sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng tại showbiz Hoa ngữ. Anh được biết đến qua các phim My Kung Fu Girlfriend, Double Fixation, The Happy Time of the Spicy and Hot Girlfriend, City and Country Life, Kiến đảng vĩ nghiệp.