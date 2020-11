Hôn nhân của các biểu tượng sắc đẹp Hàn Quốc và đại gia

Trong thời gian sống tại nhà chồng, Go Hyun Jung bị gia tộc họ Lee khinh thường xuất thân và liên tục làm khó. Thời điểm mới cưới, cựu á hậu không thể giao tiếp với nhà chồng do không biết tiếng Anh. Khi cô học xong tiếng Anh, nhà chồng cố tình chuyển sang nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Sau ly hôn, Go Hyun Jung không được phép gặp 2 con và bị cấm xuất hiện trên tất cả quảng cáo, phim ảnh hay sự kiện có liên quan đến gia tộc Samsung.