Hôn nhân của Britney Spears 'gặp rắc rối nghiêm trọng'

Phim điều tra "Britney Spears: The Price Of Freedom" hứa hẹn phơi bày góc khuất trong sự nghiệp và hôn nhân của công chúa nhạc pop với vũ công Sam Asghari.

Britney Spears: The Price Of Freedom (tạm dịch: Britney Spears: Cái giá của sự tự do) là phim điều tra do TMZ sản xuất, tung trailer vào ngày 9/5. Trong đoạn giới thiệu, Harvey Levin - nhà sản xuất - nói: "Britney đã có 1,5 năm tự do sau khi thoát khỏi quyền giám hộ, nhưng cô ấy gặp những vấn đề lớn".

Trong khi đó, Fabian Garcia, biên tập viên của tờ báo, tiết lộ hôn nhân của công chúa nhạc pop với vũ công Sam Asghari đang "gặp rắc rối nghiêm trọng". Nguyên nhân được cho là liên quan đến việc Spears thường xuyên đăng ảnh nude trên mạng xã hội.

Britney Spears trong lễ cưới với Sam Asghari. Ảnh: People.

"Chúng tôi còn điều tra cách Britney chi tiêu mỗi ngày và hé lộ sự thật rằng nữ ca sĩ là mối nguy hiểm của chính cô ấy và cả những người xung quanh", ê-kíp tiết lộ.

Charles Latibeaudiere, một nhà sản xuất khác của TMZ, thậm chí còn nói rằng anh được khuyến cáo tránh xa Spears.

Bên cạnh khía cạnh tiêu cực, Britney Spears: The Price Of Freedom tập trung vào tương lai ca hát của ngôi sao sinh năm 1981. Nữ ca sĩ vẫn đam mê nghề cầm micro và mong muốn trở lại sân khấu vào một ngày không xa.

New York Post liên hệ với đại diện của Spears để nghe phản hồi, tuy nhiên người này chưa lên tiếng.

Góc khuất cuộc đời Britney Spears sắp được tiết lộ. Ảnh: Page Six.

Trước đó, nhiều tin đồn râm ran trên mạng xã hội liên quan đến hôn nhân của Spears và Asghari. Paparazzi phát hiện nữ ca sĩ đi du lịch với bạn thân khác giới và tháo nhẫn cưới, trong khi chồng cô lại ở Mỹ. Điều này làm dấy lên nghi vấn hôn nhân của cặp sao rạn nứt.

Nhưng tại thời điểm này, người trong cuộc phủ nhận tin đồn trên.