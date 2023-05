Hôn nhân của Ben Affleck và Jennifer Lopez không còn màu hồng

Theo Mirror, Katie Mansfield, một chuyên gia trong lĩnh vực hẹn hò ở Mỹ, nhận định Ben Affleck và Jennifer Lopez đã bước qua giai đoạn màu hồng trong hôn nhân. Họ bắt đầu trải qua "giai đoạn thực tế", bộc lộ những tính cách, thói quen, cả tốt lẫn xấu của nhau.

"Trong một mối quan hệ, thông thường, cả hai sẽ trải qua 6-12 tháng mật ngọt. Sau đó khoảng một năm, họ dần phơi bày con người thật của mình. Đối với người nổi tiếng, mức độ nói trên sẽ tăng cao do sự khác biệt về tính cách, lối sống", chuyên gia cho hay.

Theo Katie Mansfield, thời gian gần đây, những mâu thuẫn trong tính cách giữa cặp nghệ sĩ dần bộc lộ. Ben Affleck được cho là muốn sống chậm, tận hưởng sự yên tĩnh. Trong khi đó, Jennifer Lopez thuộc tuýp phụ nữ sôi nổi và không dễ dàng thỏa hiệp.

"Khi yêu, tính cách đối lập của hai người dễ dàng trở nên thu hút nhau ở giai đoạn ban đầu. Nhưng khi sống chung, khác biệt về quan điểm, tính cách đôi khi là cản trở. Có vẻ Jennifer hay Ben đều cần nghiêm túc nhìn nhận lại mọi thứ", Katie Mansfield chia sẻ.

Trước đó, Ben Affleck và Jennifer Lopez bị cánh săn ảnh ghi lại khoảnh khắc căng thẳng, mất bình tĩnh và tranh cãi trong xe hơi. Khi sánh đôi tới buổi ra mắt bộ phim The Mother, họ cũng được nhận xét có những tương tác thiếu tự nhiên trên thảm đỏ.

Nghi vấn rạn nứt gần đây của cặp Bennifer khiến người hâm mộ bất ngờ. Bởi chỉ mới hồi tháng 4, tài tử còn dành nhiều lời ngôn tình cho vợ khi tham gia The Drew Barrymore Show.

Không chỉ ca ngợi JLo là "người phụ nữ lộng lẫy nhất thế giới", tài tử còn giải thích vóc dáng gợi cảm của nữ ca sĩ là do gene di truyền tốt.

"Jennifer ăn bất cứ thứ gì cô ấy muốn, từ pizza, bánh quy, kem... Cô ấy tập luyện và tôi cũng tập luyện, nhưng tôi không có vẻ ngoài trông như 20 tuổi. Vợ tôi có làn da hoàn hảo, mọi thứ hoàn hảo", Affleck tự hào nói về vợ.

Ben Affleck và giọng ca On The Floor tổ chức lễ cưới xa hoa vào tháng 8/2022. Sau kết hôn, ngoài công việc, JLo dành nhiều thời gian chăm sóc, giúp Affleck thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, cả hai từng cãi nhau vì tài tử chưa cai hẳn thuốc lá.

