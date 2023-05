Hơn một triệu xe Tesla bị lỗi phanh

Ngày 12/5 vừa qua, Cục quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc đã thông báo về việc nhà sản xuất ôtô điện của Mỹ triệu hồi hơn một triệu xe tại thị trường Trung Quốc.

Hơn một triệu xe Tesla bị triệu hồi tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Cụ thể, 1,104 triệu chiếc Tesla bao gồm Model S, Model X, Model Y và Model 3 được sản xuất trong giai đoạn 12/1/2019-24/4/2023 sẽ bị triệu hồi do lỗi hệ thống phanh tái tạo năng lượng.

Theo cáo buộc, bộ phận phanh trên những chiếc Tesla này có thể gia tăng khả năng đạp nhầm chân ga, dễ gây va chạm và tăng nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.

Hàng loạt vụ tai nạn đã diễn ra trong thời gian ngắn tại Trung Quốc liên quan đến việc hư phanh trên xe Tesla. Mới đây nhất, một vụ va chạm đã được ghi nhận vào tháng 2 tại tỉnh Chiết Giang khi chủ xe điều khiển chiếc Model 3 quá tốc độ sau đó đâm vào một chiếc xe buýt. Vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng.

Trước đó vào đầu tháng 12/2022, Tesla cũng đã ra quyết định triệu hồi 435.000 xe tại Trung Quốc do lỗi đèn hậu. Ngoài ra, 80.000 xe cũng từng bị triệu hồi vào tháng 11/2022 do các vấn đề liên quan đến dây an toàn theo bản cập nhật OTA.

“Tesla sẽ thông báo đến các chủ xe trong phạm vi triệu hồi qua các kênh tin nhắn SMS nhằm sắp xếp lịch sửa chữa trong thời gian sớm nhất”, trích thông báo của nhà sản xuất ôtô này.

Tính đến tháng 4, sản lượng của nhà máy Tesla tại Thượng Hải đã đạt trên một triệu chiếc. Như vậy so với số lượng xe được thông báo, gần như toàn bộ ôtô Tesla hiện lưu thông tại Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này.