Hơn một giờ sau tuần tra, tàu metro số 1 đã bị vẽ bậy

Phó giám đốc MAUR cho biết 3h15 sáng 30/4, đơn vị bảo vệ vẫn đi tuần tra nhưng không phát hiện bất thường, tới 4h30 sáng thì toa tàu số 2 của đoàn tàu số 3 bị vẽ bậy.

Liên quan sự việc đoàn tàu metro số 1 bị sơn, vẽ bậy, tại cuộc họp báo chiều 4/5, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức điều tra xác minh làm rõ.

Trả lời nối tiếp vấn đề, ông Hoàng Mai Tùng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án 1 (Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM - MAUR - chủ đầu tư metro số 1), cho biết qua rà soát thời điểm xảy ra sự việc, đến 3h15 sáng 30/4, đơn vị bảo vệ tại depot Long Bình vẫn đi tuần tra nhưng không phát hiện bất thường.

Tuy nhiên tới 4h30 sáng thì phát hiện toa tàu số 2 của đoàn tàu số 3 bị vẽ bậy. Ngay sau đó, đơn vị bảo vệ đã báo cáo thông tin đến Công an phường Long Bình TP Thủ Đức xác minh.

Song, ông Tùng cho biết trong kỳ nghỉ lễ, đoàn tàu số 3 đã được chuyển về khu vực tiếp giáp nhà dân để nhường khu vực cho nhà thầu Hitachi (Nhật Bản) thi công dầm nén. "Khu vực này tiếp giáp trực tiếp nhà dân nên có khả năng tạo điều kiện người ngoài xâm nhập vẽ bậy", ông Tùng nói.

Theo đó, MAUR và các nhà thầu, Công an TP Thủ Đức đã yêu cầu tăng cường thêm nhân sự bảo vệ, bố trí ca trực dày đặc hơn.

"Trong vòng 30 phút phải có 2 nhóm xen kẽ tuần tra, tăng cường hệ thống camera quan sát, hệ thống chiếu sáng. Còn Đội hình sự Công an TP Thủ Đức sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng đối tượng", ông Hoàng Mai Tùng cho hay.

Sự việc tương tự từng xảy ra hồi tháng 6/2022. Hai trong số 51 toa tàu của tuyến metro số 1 bị sơn, vẽ Graffiti trên thân và đầu tàu.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM. Công trình hiện đạt 95% tổng khối lượng, và 17 đoàn tàu (51 toa) của tuyến metro số 1 đang trong các giai đoạn thử nghiệm trước khi đưa vào nghiệm thu. Dự kiến, metro số 1 hoàn thành vào cuối năm nay và đưa vào vận hành trong năm 2024.