Hôn lễ của thành viên nhóm U-KISS và Girl's Day

Hôn lễ của Hoon và Hwang Ji Sun được tổ chức riêng tư ngày 29/5 tại Seoul. Nhiều đồng nghiệp nổi tiếng tới chúc mừng hai nghệ sĩ.

News1 đưa tin ngày 30/5, công ty tổ chức hôn lễ Happy Merid Company công bố những bức ảnh trong đám cưới của Hoon và Hwang Ji Sun. Hôn lễ được tổ chức riêng tư ngày 29/5 tại Seoul. Vợ chồng Giggs Louie, Yooseong, ca sĩ 2F Shin Yong Jae, Kim Won Joo tham dự hôn lễ và hát chúc mừng cô dâu, chú rể.

Hai ngôi sao quen nhau thông qua một vở nhạc kịch mà họ diễn xuất chung. Họ công bố tin kết hôn vào đầu tháng 5. Khi đó, Hoon đăng tải thư tay lên tài khoản mạng xã hội cá nhân để chia sẻ thông tin với người hâm mộ.

Nam ca sĩ viết: "Tôi muốn dành cả đời bên một người tôn trọng công việc của mình, sẵn sàng hy sinh vì gia đình, một người rất trân trọng những người hâm mộ đã ủng hộ và yêu mến tôi".

Hình ảnh trong hôn lễ của hai nghệ sĩ.

"Tôi sắp bước vào khởi đầu mới, nhưng với tư cách là Hoon của U-KISS, tôi xin hứa không bao giờ dừng lại hoặc bỏ cuộc. Tôi tiếp tục tiến về phía trước để đền đáp tình yêu, sự ủng hộ mọi người đã dành cho tôi đến tận bây giờ", anh tiếp tục.

Hoon (tên thật là Yeo Hoon Min, sinh năm 1991) ra mắt vào năm 2009 với tư cách thành viên của U-KISS. Nhóm nhạc của anh phát hành nhiều ca khúc như I’m happy, What's up, Noisy, 0330... Anh cũng xuất hiện trong các bộ phim như Can You Only See Me, Pretty Boy, My Honey Jar hay Nameless Woman.

​​Hwang Ji Sun (sinh năm 1989) là thành viên ban đầu của nhóm Girl's Day. Sau đó, cô rời Girl's Day và ra mắt với nhóm nhạc New F.O vào năm 2011. Năm 2017, nữ ca sĩ tham gia chương trình Idol Rebooting Project - The Unit của đài KBS 2TV. Tới năm 2018, cô tiếp tục hoạt động trong nhóm nhạc nữ ShaFLA.