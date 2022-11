Hòn đảo bị đồn có ma ở Italy

Poveglia nằm giữa Venice và Lido ở phía bắc Italy. Hòn đảo này thành lập năm 421. Đây là thời điểm người Padua và Este chạy trốn tới Poveglia để tránh những cuộc xâm lược đẫm máu. Từ đó tới nay, hình ảnh của Poveglia thường bị gán với những điều kỳ dị. Ảnh: The Little House of Horrors.