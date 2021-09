Hơn chục vụ trộm cắp ở TP.HCM trong đợt siết chặt giãn cách xã hội

Công an TP.HCM cho biết trong 19 vụ phạm pháp hình sự thì có 11 vụ trộm cắp tài sản.

Tại buổi họp báo chiều 4/9, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết theo đánh giá của đơn vị, tình hình an ninh trật tự, xã hội của thành phố chuyển biến tích cực.

Nhìn chung, số vụ phạm pháp hình sự thấp, tai nạn giao thông giảm, việc kiểm soát người đi đường bằng QRcode cho thấy nhiều khả quan.

Trộm cắp chiếm tỷ lệ lớn

Thượng tá Hà cho biết từ ngày 23/8 đến ngày 4/9, thành phố xảy ra 19 vụ phạm pháp hình sự, so với trung bình năm 2020, giảm 85% số vụ. Trong số này có 11 vụ trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra của Công an TP hoàn tất 18/19 vụ đạt hơn 94%, bắt giữ 22 người.

Từ thống kê này, thượng tá Hà nhận định số vụ trộm cắp tài sản đang chiếm tỷ lệ lớn.

Về trật tự an toàn giao thông trong thời gian này thành phố có 6 vụ tai nạn, giảm 21 vụ so cùng kỳ năm 2020.

Lực lượng Công an TP.HCM kiểm tra giấy tờ người lưu thông trên đường. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Lưu lượng giao thông giảm rất nhanh nhưng số vụ tai nạn nghiêm trọng chỉ giảm 60%", thượng tá Hà đánh giá.

Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đề nghị người dân lưu thông trên đường vắng cần tuân thủ luật giao thông, không vượt đèn đỏ, không chạy quá tốc độ dẫn đến thiếu quan sát, gây tai nạn nghiêm trọng không đáng có.

Có thể kiểm soát an ninh bằng QRcode ở các sự kiện trong tương lai

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng QRcode trong kiểm soát người đi đường có nhiều ưu điểm.

"Quá trình xử lý thông tin khá nhanh, quan trọng là giữ được khoảng cách tiếp xúc giữa chiến sĩ và người dân, dễ dàng kiểm tra thông tin cũng như dễ dàng trong lưu trữ", vị thượng tá đánh giá.

Ông Hà cho hay về lâu dài, Công an TP.HCM có thể mở rộng việc áp dụng QRcode này để kiểm soát an ninh ở các sự kiện, tổ chức mà không cần thẻ ra vào, đảm bảo độ chính xác cao.

Công an TP.HCM nhận định việc áp dụng quét mã vạch khai báo y tế bằng QRcode cho thấy nhiều hiệu quả. Ảnh: Y Kiện.

Tuy nhiên qua quá trình áp dụng, Công an TP.HCM nhận thấy còn một số hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, việc quét QRcode đối với người ngồi cabin ôtô còn bất cập. Với nhiều loại kích cỡ, chiều cao của cabin ôtô khác nhau, mỗi lần quét mã, tài xế phải xuống xe rất bất tiện. Do đó Công an TP.HCM đang tìm giải pháp xử lý tình trạng này.

Công an TP.HCM đang đầu tư thêm thiết bị, máy tính để tiếp tục mở rộng ứng dụng này ở các chốt, trạm kiểm soát. "Chúng tôi đã liên hệ nhà cung cấp và sắp tới họ có thể cung cấp 50 thiết bị. Công an TP.HCM đang liên hệ thêm và cố gắng triển khai nhanh nhất ứng dụng ngay có thể", Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP nói.