Hỗn chiến tại bệnh viện, xử lý hình sự được không?

Luật sư cho biết nếu xác định hành vi của nhóm người hỗn chiến gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự xã hội, họ có thể bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Liên quan tới vụ loạn đả tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, ngày 10/3, công an đã triệu tập những người tham gia lên để làm việc.

Lực lượng chức năng xác định xô xát xảy ra giữa anh Bùi Thanh Lượng, Bùi Trí Linh (người nhà bệnh nhân) với nhóm bảo vệ gồm Ngô Quốc Huy, Nguyễn Kim Thưởng, Phan Tiến Mạnh và Trịnh Minh Trung. Mâu thuẫn xuất phát từ việc bảo vệ nhắc nhở người nhà đeo khẩu trang khi đưa bệnh nhân vào thăm khám.

Chứng kiến sự việc, nhiều người thắc mắc liệu có đủ căn cứ xử lý hình sự những cá nhân tham gia vụ hỗn chiến hay không?

Có đủ căn cứ xử lý hình sự những người tham gia ẩu đả? Ảnh cắt từ clip.

Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp) nhận định đây là vụ việc gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, uy tín của bệnh viện. Việc hủy hợp đồng với công ty bảo vệ và yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc là cần thiết.

Khi xác minh, công an sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ của sự việc, làm rõ lỗi, sai phạm của mỗi bên để có căn cứ xử lý phù hợp.

Theo quy định, bảo vệ được phép không chế, bắt giữ những người gây rối, đe dọa đến an nguy của những người trong bệnh viện. Nếu bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân gây rối, bảo vệ có quyền khống chế, bắt và giao nộp họ cho cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, nếu bảo vệ sử dụng vũ lực không đúng quy định, có tính chất khiêu khích, chủ động tấn công người khác thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng.

Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định khung hình phạt đối với hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng là phạt tiền từ 100.000 đến 5 triệu đồng.

Nếu hành vi gây rối được xác định gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc người vi phạm từng bị xử phạt về hành vi này thì họ có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015. Mức hình phạt cao nhất cho tội Gây rối trật tự công cộng là 7 năm tù.

Phân tích thêm về tình tiết "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội", luật sư Cường cho biết đây là một trong những tình tiết cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Chỉ khi hành vi vi phạm có tình tiết này thì mới có thể xử lý hình sự người vi phạm.

Tuy nhiên, khác với tình tiết "gây hậu quả nghiêm trọng" tại Bộ luật Hình sự 1999, việc nhận thức thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” theo Bộ luật Hình sự 2015 còn có nhiều quan điểm khác nhau do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Điều này gây khó cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự.

Lãnh đạo bệnh viện họp gấp sau vụ ẩu đả chiều 9/3. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, ông Cường cho biết những người này có thể bị xử lý về 2 hành vi.

Đầu tiên, với việc không đeo khẩu trang tại bệnh viện, họ có thể bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Nếu không làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, mức phạt tối đa họ phải đối mặt là 20 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi đánh lại bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại bệnh viện có yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng hoặc Chống người thi hành công vụ. Cơ quan điều tra sẽ đánh giá hành vi của từng người, nguyên nhân sự việc và hậu quả xảy ra để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.