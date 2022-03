Hỗn chiến sau va chạm giao thông

Mâu thuẫn sau va chạm giao thông, 2 nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến làm 4 người nhập viện cấp cứu.

Công an TP Thuận An, Bình Dương, đang tạm giữ Bồ Minh Trung (20 tuổi, ngụ TP Thuận An), Phan Long Hồ (22 tuổi), Cao Vĩnh Kỳ (19 tuổi, cùng quê An Giang), Võ Minh Bằng (18 tuổi, quê Bến Tre) cùng một người khác để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Hồ, Kỳ, Trung (từ trái qua) bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Ảnh: Thanh Kiều.

Theo cảnh sát, tối 7/3, Trung và Bằng chở nhau bằng xe máy trong khu dân cư ở phường Thuận Giao xảy ra va chạm với xe máy của Nguyễn Bình Dương (19 tuổi, quê Đắk Lắk). Trong lúc cự cãi, Bằng đánh một cái vào mũ bảo hiểm của Dương rồi cùng Trung rời đi.

Dương bực tức rủ Ngô Viết Hòa (18 tuổi, quê Đắk Lắk) đến quán bida tìm Trung và Bằng để nói chuyện.

Tại đây, 2 nhóm người xông vào hỗn chiến làm Trung, Bằng, Hoà và Dương bị thương. Trong đó, Hoà bị thương nặng do Kỳ dùng dao chém vào lưng.